Manowar veda turnesinde son kez İstanbul'a geliyor!

Heavy metal bayrağını neredeyse 40 yıldır en tepelerde taşıyan efsane grup MANOWAR, 20 Temmuz gecesi KüçükÇiftlik Park’ı dolduracak binlerce insana %100 Metal bir gece yaşatmak üzere, bugüne kadarki en büyük sahne prodüksiyonuyla karşımızda olacak.

Vera Müzik ve Hammer Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek bu müthiş açık hava konseri, adını metal tarihinin zirvesine yazdıran MANOWAR’un ülkemizde vereceği son konser olacak.

Bu metal çılgınlığına canlı canlı tanık olmak ve metal tarihinin bu dev isminin ülkemiz metal dinleyicileriyle görkemli vedalaşmasını kaçırmamak için, o yıldızlı İstanbul gecesinde siz de KüçükÇiftlik Park’taki yerinizi alın.

Konserle ilgili olarak grubun beyni Joey DeMaio’dan Türkiye’deki MANOWAR hayranlarına mesaj var!

“MANOWAR’un Türk hayranları yıllar boyunca tutkularını ve bağlılıklarını tüm dünyaya gösterdiler; MANOWAR olarak bundan onur duyuyoruz. Türkiye’deki en güçlü metal hayranları olan MANOWAR hayranlarıyla paylaşacağımız bu unutulmaz metal deneyimini iple çekiyoruz!”