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Manş Denizi’nde 74 yasadışı göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye geçmeye çalışan 74 yasadışı göçmenin yakalandığı belirtildi.İngiltere resmi makamları tarafından yapılan açıklamada, Manş Denizi üzerinden 8 küçük botla İngiltere’ye geçmeye çalışan aralarında çocukların da bulunduğu 74 yasadışı göçmenin yakalandığı belirtildi.İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid konuyla ilgili yaptığı açıklamada, durumun endişe verici olduğunu belirterek olayları takip ettiğini ifade etti.

Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye geçmeye çalışan 74 yasadışı göçmenin yakalandığı belirtildi.
İngiltere resmi makamları tarafından yapılan açıklamada, Manş Denizi üzerinden 8 küçük botla İngiltere’ye geçmeye çalışan aralarında çocukların da bulunduğu 74 yasadışı göçmenin yakalandığı belirtildi.
İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid konuyla ilgili yaptığı açıklamada, durumun endişe verici olduğunu belirterek olayları takip ettiğini ifade etti. Javid, “Dünyanın en işlek rotalarından birinde bu tehlikeli yolculuğu yapmayı tercih edenler hayatlarını büyük tehlikeye atıyor. Onları durdurmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim” dedi.
İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan göçmenlerin sağlık çalışanları tarafından muayene edildiği, göçmenlerin kimlikleriyle ilgili araştırmaların sürdüğü ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Fransa’da da 2 mülteci botunun yetkililer tarafından yakalandığı belirtildi.

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