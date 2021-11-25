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  4. Manş Denizi'nde batan botta hayatını kaybedenler arasında hamile bir kadın ve üç çocuk da var

Manş Denizi'nde batan botta hayatını kaybedenler arasında hamile bir kadın ve üç çocuk da var

25.11.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışırken batan göçmen botunda hayatını kaybeden 27 kişi arasında hamile bir kadın ve üç çocuğun da olduğu açıklandı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaşamını yitiren 24 yetişkinden 17'sinin erkek, yedisinin kadın olduğunu söyledi.

Manş Denizi'nde batan botta hayatını kaybedenler arasında hamile bir kadın ve üç çocuk da var

Dün Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışırken batan göçmen botunda hayatını kaybeden 27 kişi arasında hamile bir kadın ve üç çocuğun da olduğu açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaşamını yitiren 24 yetişkinden 17'sinin erkek, yedisinin kadın olduğunu söyledi.

Fransız basınına göre hayatını kaybeden göçmenler İran ve Irak'tan yola çıkan Kürtlerdi.

Otopsi ve kimlik tespiti için incelemeler önümüzdeki günlerde devam edecek.

Kazadan kurtulan ancak durumu ciddi olan biri Irak, diğeri Somali vatandaşı iki kişi hastanede tedavi görüyor.

İnsan kaçakçılarının yakalanabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kazanın nedeni bilinmiyor. Fransız polisi, kazayla bağlantılı oldukları iddia edilen beş kişiyi tutukladı.

PA MEDIA

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, insanların Manş Denizi'ni geçerek hayatlarını tehliyee atmasını durdurmak için ne gerekirse yapacaklarını söyledi.

Priti Patel, "Ancak bu sorunun çabuk bir çözümü yok" dedi.

Patel, göçmenlerin vardıkları ilk güvenli ülkede kalmak için başvuru yapması gerektiğini vurguladı.

2021 yılında şu ana kadar 25 bin 700 kişi Fransa'dan botlarla İngiltere'ye geçti. Bu sayı 2020'ye kıyasla yaklaşık vüç kat arttı.

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