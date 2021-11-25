Manş Denizinde Dram: 31 Göçmen Boğularak Öldü

Fransa ve İngiltere arasındaki Manş denizinde, uzun bir lastik botla karşıya geçmek üzere Fransa'nın Calais kentinden hareket eden 31 göçmen, boğularak yaşamını yitirdi. Boğulan göçmenlerden 1'inin küçük bir kız çocuğu, 5'inin de kadın olduğu tespit edildi. Sağ kurtarılan 2 göçmeninse hayati tehlikesi sürüyor. Göçmenlerin, aşırı yük ya da su alma durumunda hemen katlanabilecek son derece zayıf bir lastik botla karşıya geçmeye çalıştıkları belirlendi.

Manş denizinde avlanan bir balıkçı teknesi, öğleden sonra 14.00 sularında, Fransa'nın kuzeyindeki Calais kentindeki kamplardan karşıya geçmeye çalışan göçmenlerin suda yüzen cesetlerini görünce sahil güvenlik görevlilerini uyardı. Bunun üzerine Calais kenti açıklarında arama ve kurtarma çalışması başlatan polis, Manş'ın soğuk sularından 31 göçmenin cesedini topladı. Kurtarma ekipleri canlı kurtarmayı başardıkları 2 göçmeniyse hastaneye kaldırdı.

Kente giden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2 göçmenin tedavi gördüğü Calais Hastanesi önünde yaptığı açıklamada "Yaşadığımız en büyük dram. Yaşamını yitiren 31 göçmenden 5'i kadın, 1 de küçük kız çocuğu var. Burada tedavi altındaki 2 göçmenin de hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Bu hem Fransa, hem de Avrupa için büyük bir yas günüdür" dedi.

Fransız bakan göç sorununa, işbirliği içinde birlikte hareket ederek ortak bir uluslararası çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi. Bu olayın sorumlularının mutlaka adalet karşısına çıkarılacağını da sözlerine ekleyen Darmanin, 31 kişinin hayatına mal olan kazadan, doğrudan sorumlu 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

"Manş denizi mezarlık olmayacak"

Yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Manş Denizi'nin bir açık hava mezarlığına dönüşmesine izin vermeyeceklerini, bu olayın sorumlularının mutlaka bulunacağını" dile getirdi. Avrupa Birliği'nin ilgili bakanlarını acil toplantıya çağıran Macron, AB sınırlarını koruyan Frontex polisinin de güçlendirilmesini istedi.

Elysee'den yapılan açıklamada, Fransa'nın İngiltere’yle birlikte, insan kaçakçısı şebekeleri dağıtmak için büyük çaba harcadığı, yıl başından bu yana 44 şebekenin çökertildiğini, bin 552 kişinin de tutuklandığı açıklandı. Macron açıklamasında, sene başından bu yana 47 bin göçmenin karşıya geçmeye çalıştığını, bunlardan 7 bin 800'ünün Manş açıklarında kurtarıldığını da vurguladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, İçişleri, Dışişleri, Adalet, Savunma, Ulaşım ve Avrupa bakanlarıyla Perşembe sabahı bir acil durum toplantısı yaparak, alınacak önlemleri konuşacaklarını bildirdi.

Manş'ın öte yakasından da kazaya ilişkin açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kazanın hemen ardından gerçekleştirdiği toplantının ardından "Dram karşısında şoke olduğunu, isyan ettiğini ve derin üzüntü duyduğunu" dile getirdi. Yasadışı geçişleri caydırmak için Fransa’yla "daha fazla çalışmak istediklerini" dile getiren Johnson, Sky News'a yaptığı açıklamada "Bazı ortaklarımızı, özellikle Fransızları, duruma ayak uydurmaya ikna etmekte zorlandık. Ancak tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu zorlukları da anlıyorum. Şimdi istediğimiz şey, birlikte daha fazlasını yapmaktır" dedi.

Fransa ve İngiltere arasında imzalanan Touquet Anlaşması’yla, İngiltere'nin finansal desteği karşılığında, Fransız polisinin göçmenlerin karşı kıyıya geçmesini engellemesi üzerinde anlaşıldı. Bu anlaşmayı eleştiren göçmen yardım dernekleri ve insan hakları kuruluşları, Eylül ayından bu yana artan geçişlere dikkat çekerek yetkililerden, güvenli bir geçiş açmalarını istiyordu. Dernekler, aksi halde Manş denizinin de Akdeniz gibi bir göçmen mezarlığına dönüşebileceği konusunda uyarıyor. Fransız yetkililer bu eleştirilere "İnsan kaçakçılarını ve yasa dışı geçişleri engellemek için daha sıkı güvenlik önlemleri alınacağı" yanıtını verdi.

Muhalefetten eleştiri

Olayın ardından BFM TV haber kanalında konuşan aşırı sağcı lider Marine Le Pen "Göç meselelerindeki gevşeklik trajedilere yol açıyor. Kaçakçılık ağlarına ilişkin zayıflık nedeniyle bunlar yaşanıyor. Fransa'ya göçmenleri getiren bu şebekeleri durdurmalıyız" dedi.

Sosyalistlerin cumhurbaşkanı adayı, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo "Elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Sınırlarımızda insanlığımızı göstermenin zamanı geldi. Yetkilileri sorumluluklarını üstlenmeye ve kaçakçıların faaliyetlerine son vermeye çağırıyorum" diye konuştu.

Radikal sol France Insoumise (LFI) cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da, Twitter hesabından "Bunu mümkün kılan her şeyden önce, kaçakçılar utansın. İngiltere'ye güvenli erişime ihtiyacımız var. Fransa, ne İngiltere'nin hizmetinde bir sınır muhafızı, ne de bir gardiyandır" mesajını paylaştı.

