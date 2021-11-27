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Manş Denizi'nde hayatını kaybeden göçmenlerden ilkinin kimliği oldu: 24 yaşındaki Iraklı Kürt Meryem

27.11.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden göçmenlerden ilkinin kimliği belli oldu. 24 yaşındaki Iraklı bir Kürt olan Meryem Nuri Muhammed Emin, şişme botun batması sonucu ölen 27 kişiden biriydi.

Manş Denizi'nde hayatını kaybeden göçmenlerden ilkinin kimliği oldu: 24 yaşındaki Iraklı Kürt Meryem

Bu hafta Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden göçmenlerden ilkinin kimliği belli oldu.

24 yaşındaki Iraklı bir Kürt olan Meryem Nuri Muhammed Emin, şişme botun batması sonucu ölen 27 kişiden biriydi.

BBC'ye konuşan Meryem'in İngiltere'de yaşayan nişanlısı, şişme botun havası inerken Meryem'in kendisine endişelenmemesini söyleyen mesajlar attığını anlattı.

Meryem, bot batsa da kurtarılacaklarını düşünüyordu.

Fakat yardım ulaştığında çok geçti: Biri hamile altı kadın, üç çocuk, 17 erkek ve Meryem boğulmuştu.

Batan bottan yalnızca bir Iraklı bir de Somalili göçmen kurtulabildi.

Bu, son yıllarda Manş Denizi'nde en fazla kişinin hayatını kaybettiği olay olarak kayıtlara geçti.

Nişanlısı, lakabı Baran olan Meryem'in bir kadın akrabasıyla bota bindiğini söyledi.

Bot hava almadan önce Snapchat üzerinden nişanlısıyla mesajlaşmaya başlayan Meryem, bot sönmeye başladıktan sonra içerdeki suyu tahliye etmeye uğraştıklarını yazmaya başladı.

Nişanlısı, Meryem bota binmeden önce böyle bir şeyi deneyeceğinden haberi olmadığını, Meryem'in İngiltere'ye gelerek sürpriz yapmayı planladığını söyledi.

Calais'den gelen haberler, Çarşamba günü gerçekleşen olayın ardından hayatta kalan iki göçmenin hastaneden tahliye edildiği ve botta kaç kişi olduğu hakkında sorgulandığı yönünde.

BBC'ye konuşan Meryem'in amcası da, yeğeninin botta hayatını kaybettiğini söyledi.

Haberi Meryem'in yanında bulunmuş iki kişiden aldığını söyleyen amcası, ailenin Irak'ta bir cenaze töreni düzenlemek için Meryem'in cesedinin gönderilmesini beklediğini aktardı.

Cuma akşamı Kuzey Irak'taki evinde toplanan ailesi, yakınları ve arkadaşları Meryem'i andı.

BBC'ye konuşan en yakın arkadaşı İman Hasan, Meryem'in çok mütevazı ve çok büyük bir yüreğe sahip olduğunu anlattı:

"Kürdistan'dan ayrıldığında çok mutluydu, kocasına kavuşacağına inanamıyordu.

"Nişan kutlamasında bana 'Sana yakın bir ev alıp orada yaşayacağım… Birlikte yaşayacağız' demişti.

"Dünyaya bir mesaj vermek istiyorum: Kimse böyle ölmeyi hak etmiyor.

"Daha iyi bir hayat yaşamak istedi, İngiltere'yi tercih etti ama öldü."

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