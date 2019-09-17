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Manş Denizi’ni 4 kez durmaksızın geçen ilk kadın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

ABD’li yüzücü Sarah Thomas, İngiltere ile Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni durmaksızın dördüncü kez geçen ilk kadın oldu.ABD’li maraton yüzücüsü Sarah Thomas, dördüncü kez İngiltere ile Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni durmaksızın 54 saatte yüzerek geçerek bir rekora imza attı.

ABD’li yüzücü Sarah Thomas, İngiltere ile Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni durmaksızın dördüncü kez geçen ilk kadın oldu.
ABD’li maraton yüzücüsü Sarah Thomas, dördüncü kez İngiltere ile Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni durmaksızın 54 saatte yüzerek geçerek bir rekora imza attı. Thomas, Fransa’dan Pazar günü erken saatlerde başladığı rekor denemesini 54 saatten fazla yüzerek İngiltere’nin Dower Limanı’nda tamamladı. 1 sene önce meme kanserini yenen ve bir rekora imza atan Thomas, rekorunu kanserden kurtulan tüm kişilere adadığını söyledi. 54 saatten fazla durmadan yüzerek kıyıya ulaşan Thomas, çok yorgun olduğunu ve bütün gün uyumayı planladığını söyledi.
Thomas, 2007, 2012 ve 2016 yıllarında da Manş’ı yüzerek geçmişti.

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