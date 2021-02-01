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Mansory, 2021 Mercedes-AMG G63’ü mercek altına aldı

01.02.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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Mansory, 2021 Mercedes-AMG G63’ü mercek altına aldı

Alman kökenli Mansory , özelleştirilmiş bir Mercedes-AMG G63 ile yeniden karşımızda. Tuning şirketi lüks SUV müşterilerini hedefliyor.

Bayanlar ve baylar, Gronos'a merhaba deyin. Bu biraz tanıdık geliyor olabilir. Bunun nedeni takma adın daha önce Mansory tarafından özel G Wagens için kullanılmış olmasıdır. Göz kamaştırıcı sarı tonlarıyla sunulurken bu kez model Gronos, British Racing Green dış kaplaması ile geliyor. Bunun yanında modelde yer alan tüm eklentiler karbon kaplama olarak geliyor.

mercedes-amg-g63-gronos

İÇERİDE NELER VAR?

İçeride hareket eden Mansory, G-Serisi'ne Fawn Brown adı verilen ten rengi bir deri kaplama uygulanıyor. Koltuklarda koyu karbon kaplamalar da kullanılmış. Alüminyum pedallar ve 3D kabartma gibi bir deri-karbon direksiyon simidi de modele eklendi.

mercedes-amg-g63-gronos-

PERFORMANSI DA ARTTI

Ancak bu Mansory paketi sadece şov için değil. Kaputun altında, çift turboşarjlı 4.0 litrelik V8’de, önemli bir güç artışı sağlıyor. Daha büyük turboşarjlar motora daha fazla hava gönderirken, yükseltilmiş bir egzoz gazların daha hızlı sistemden çıkarılmasına yardımcı oluyor. Yeni bir motor yönetim sistemi, her şeyin uyum içinde çalışmasını sağlar. Bunun sonucu olarak ise 850 beygir güç size sağlanmış olur. Model bu revizyon ile 0-100 hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı 250 Km/s hız ile sınırlandırılmış.
Maliyetle ilgili bir açıklama yok, ancak Mansory yalnızca bu modelden 10 tane inşa edecek.

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