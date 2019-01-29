‘Maalesef’, ‘Yarim’, ‘Sana Demedim mi’, ‘Gazla Gitsin’ isimli şarkıları, dans figürleri ve saçlarıyla 90’lı yılların unutulmaz simalarından biri olan Mansur Ark, Redbull’un özel röportaj serisi ‘Şimdi Neredeler’in son konuğu oldu. Şu anda aktif olarak sahne hayatına devam eden Ark, 90’lı yıllara ait şarkıların yeniden popüler olması üzerine "O zaman 10 yaşında olanlar şu an iş sahibi olmuş, çoluk çocuğa karışmış. Bu şarkılar onlara gençliklerini, çocukluklarını hatırlatıyor" sözleriyle açıkladı.

90’lı yılların en önemli şarkıcılarından biri olan Mansur Ark, neşeli şarkıları ve eğlenceli danslarıyla zamanın parlayan isimlerinden oldu. ‘Maalesef’, ‘Yarim’, ‘Sana Demedim mi’, ‘Gazla Gitsin’ gibi başarılı işlere imza atan Ark’ın şarkıları hala ezbere söyleniyor. Redbull’un özel röportaj serisi ‘Şimdi Neredeler’in son konuğu oldu.

"Müziğe kasetçide çalışarak başladım"

Babasının Libya’dan genç yaşta Mersin’e göçtüğünü anlatan Mansur Ark, çocukluğundan beri smooth jazz, R&B, funk gibi müziğin çeşitli janralarıyla ilgili olduğunu belirtiyor. Tarzını R&B olarak tanımlayan Ark, "Mersin’de partilerde DJ’lik yapıyordum, bir yandan kasetçide çalışıyordum. Müzik ve dansa yatkındım. 1987’de ilk eşimle tanışıp evlendim ve onunla Almanya’ya gittim. Eniştem Almanya’da Sony Music’te pazarlama yöneticisiydi. B.G. The Prince of Rap, London Beat, London Boys’la tanıştım, onların partilerinde kimisine koreografi yaptım, kimisinin arkasında dans ettim. Ama şarkı yapmak yoktu henüz. Keyboard aldıktan sonra heyecanla şarkılar yapmaya başladım" dedi.

Daha sonra eşinden ayrılan ve kendisini müziğe verdiğini belirten Ark, keşfedilme ve ilk albüm sürecini şu sözlerle anlattı: "Ablam aracılığıyla Bay Müzik şirketinden Naci Bayşu ile tanıştım. Almanya’dan Türkiye’ye döndüm ve 1997’de ilk albümü çıkarttık.Tepkiler çılgın gibiydi, çok güzeldi".