HABER

Mansur Çalar, futboldan men edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'ı sürekli hak mahrumiyeti cezasıyla futboldan men etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, 33 yaşındaki oyuncuyu futboldan men etti.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sonu oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yönelik saldırılarından dolayı Diyarbakır ekibinin futbolcusu Mansur Çalar'a 4 yıl müsabakalardan men cezası verildiği belirtildi. Cezanın 3 yılı aşması sebebiyle Futbol Disiplin Talimatının 95/1. maddesince Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezasının uygulandığı kaydedildi. Ayrıca, futbolcuya 25 bin lira da para cezasının verildiği ifade edildi.

Aynı müsabakada yaşanan olaylardan dolayı Amed Sportif Faaliyetler'e 1 maç sahasında seyircisiz oynama ve toplam 15 bin lira, futbolculardan Muhlis İstemi'ye 5 maç men ve 3 bin lira, Muhammed Ali Özdemir'e ise 4 maç men ve 2 bin 400 lira para cezası verildiği kaydedildi.

Müsabakada Sakaryaspor'un futbolcusu Serkan Odabaşıoğlu'na da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 maç men ve 3 bin lira para cezasını uygulandığı aktarıldı.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!
Aziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret davasında kararAziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret davasında karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
futbol Mansur Çalar PFDK Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu TFF

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

Meydan savaşında ikinci perde!

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.