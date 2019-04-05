Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan sonraki işlemler hükümsüz olacak

YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını önde götüren Mansur Yavaş, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, 1 Nisan'dan sonraki işlemlerin hükümsüz olacağını duyurdu.
Yavaş'ın açıklamaları şöyle:
1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinde rutin işler haricinde yapılan işe adam alımı, kiralama, bankadan kredi çekme vs gibi işlemlerin tümünün belediye ve 3. şahıslar yönünden hükümsüz olacağını şimdiden duyuruyorum.
Bir kamu görevini vekaleten yürüten veya süresi biten ancak yeni atanan veya seçilen kamu görevlisinin görevine başlamadığı süre içinde, yeni seçilen kişi göreve başlayıncaya kadar görevi vekaleten yürüten kamu görevlileri, sadece "Gündelik Cari İşleri"yürütebilirler.
Sadece ,Kamu hizmetinin sürekliliği gereği, kamu hizmetini sürdürebilecek şekilde satınalma,satış, ödeme ve harcama yaparlar. Asla yeni personel işe almazlar, yeni ihale yapamazlar, yeni harcama yapamazlar. Aksine davranışların cezai ve hukuki sorumluluk doğuracağı bilinmelidir.
1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesinde rutin işler haricinde yapılan işe adam alımı, kiralama , bankadan kredi çekme vs gibi işlemlerin tümünün belediye ve 3.şahıslar yönünden hükümsüz olacağını şimdiden duyuruyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 5 Nisan 2019
CHP'DEN ANKARA AÇIKLAMASI
CHP Ankara İl Başkanı Güvener, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Yerel seçimin sonucunun ortada olduğunu dile getiren Güvener, "Sayın Mansur Yavaş, 124 bin 489 oy farkı ile seçimi kazanmıştır. Bütün sandık başkanlarının, kamu görevlileri tarafından seçildiği belirtmek, hatırlatmak isterim. Her sandıkta seçime giren bütün partilerin görevlileri bulunmaktadır. Her parti ayrıca müşahitlerini görevlendirmiştir. Sandık başında tutulan tutanaklara hiç kimse itiraz etmemiştir. Buna rağmen oyları yeniden saymak için ısrar etmek, sandıktan çıkan sonucu kabul etmemektir" diye konuştu.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in sözlerine de tepki gösteren Güvener, "İktidar partisinin sayın genel sekreteri, yaptıkları itiraz sonucu çıkan sonucu beğenmemiş. Diyor ki 'Beklentimizi karşılamadığı için yeniden itiraz edeceğiz'. Bunlar vahim sözlerdir. Ankara'mız, 124 bin 489 oy farklı ile seçimi kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı karşılamaya hazırdır. Seçmen kararını vermiş, Sayın Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçmiştir. Hakkımıza ve hukukumuza sahip çıkacağız. Buradan iktidar partisi yetkililerini seçmen iradesine saygı duymaya davet ediyorum" dedi.