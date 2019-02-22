Mansur Yavaş: 1 Nisan'da Ankara kirli siyasetten kurtulacak

Millet İttifakı'nın desteklediği CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavuş, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili, "Biz kimseye iftira atmıyoruz ama iftira atılanlardan olmayı da hiç umursamıyoruz. Allah iftira atılanlardan yapsın bizi, iftira atanlardan olmasın. Ayıp şeyler bunlar ama sonuca etkisi olmayacak. 1 Nisan'dan sonra Ankara kirli siyasetten tümüyle kurtulacak" dedi. Mansur Yavaş, cuma namazını Siteler Merkez Camii'nde kıldıktan sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ankara Mobilyacı ve Lakeciler Odasını da ziyaret eden Yavaş, Sitelere üçüncü gelişi olduğunu söyledi. Yavaş, "Siteler esnafı bize her geldiğimizde probemlerini anlattılar. Şimdi de bakıyoruz, durumda hiçbir değişiklik yok. Kaç yıldır eğer bir şey yapılmadıysa, bundan sonra da bir şey yapılmayacak demektir. Bizi yöneten belediye başkanlarının 'üretim' diye bir derdi yok. Oy almak için sizlere hep sözleri verdiler ama maalesef Siteler'e pek bir şey yapılmadı. Siteler esnafını ayağa kaldırmak daha acildi ama bu yapılmadı, Ankapark yapıldı, 2 milyarla 5 milyar arası para oraya yatırıldı, o para Siteler'e yatırılsa, fuar alanı bitirilirse Ankara'nın durumu daha iyi olurdu" dedi.

'SİTELER'DE ÜRETİMİ TAŞIYACAĞIZ'

Siteler esnafının problemlerini iyi bildiğini ifade eden Yavaş, "Bütün dükkanlarda yola tecavüz var. İtfaiye bile giremez oldu. Bu üretimi bir organize sanayi yapmak suretiyle şehrin dışına taşıyalım. Fabrikalaşalım ve Siteler'in bugünkü alanının tümünü de teşhir alanı olarak kullanalım. Elmadağ Mobilya Sanayi Sitesi projenize sonsuz destek veriyoruz. Çubuk'tan böyle bir talep var. İhtiyaç olursa oraya da bir organize sanayi sitesi kurarız" diye konuştu. '1 NİSAN'DA ANKARA'DA KİRLİ SİYASET BİTECEK'

Toplantıdan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, rakibi Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulunduğunun hatırlatılması üzerine şöyle dedi:

"Kirli siyaset yapmasınlar. Biz kimseye iftira atmıyoruz ama iftira atılanlardan olmayı da hiç umursamıyoruz. Allah iftira atılanlardan yapsın bizi, iftira atanlardan olmasın. Ayıp şeyler bunlar ama sonuca etkisi olmayacak. Ankaralı kararını vermiş. 1 Nisan'dan sonra Ankara kirli siyasetten tümüyle kurtulacak."