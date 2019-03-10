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Mansur Yavaş: 17 yıldır Ankara'nın hiçbir sorunu çözülmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Mansur Yavaş, 17 yıldır Ankara'nın hiçbir sorununun çözülmediğini savunarak, "17 yıldır arkanızda kim var, CHP mi vardı?" dedi.

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Mansur Yavaş, 17 yıldır Ankara'nın hiçbir sorununun çözülmediğini savunarak, "17 yıldır arkanızda kim var, CHP mi vardı?" dedi. Yavaş, Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki’ye de mal varlığını açıklaması çağrısında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Etimesgut Eryaman'da açık hava toplantısı düzenledi. Vatandaşlar tarafından karşılanan Mansur Yavaş'a, Millet İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Celal Çelik eşlik etti. Burada konuşan Mansur Yavaş, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi eleştirdi. Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Kayseri'de Belediye Başkanlığı döneminde birçok proje sözü verdiğini, ancak bunları gerçekleştirmediğini öne sürdü.

'ANKARA'NIN İLÇELERİNİ SAYIN DESEM' SAYAMAZ'

17 yıldır Ankara'nın hiçbir sorununun çözülmediğini belirten Yavaş, "17 yıldır arkanızda kim var, CHP mi vardı? 17 yıldır metroyu yapamamışlarsa kesin CHP'nin suçudur değil mi? 'Ankara'yı CHP alırsa işçileri işten çıkarırlar' diyorlar. Yenimahalle kaç işçiyi işten çıkartmış? Emeği ile çalışan herkes başımın üzerindedir. Ama bazıları var ki, daha belediyeyi almadan genel sekreterini yerleştiriyor. Mustafa Tuna yaramadı onlara. Ancak getirdikleri bürokratlar seçimi koordine etmekte. Bunları yapanlar hesabını verecek. Adaylık açıklandıktan sonra çirkinleştiler. 'İthal aday geldi' diyorum. Başka adaylara, 'ithal aday' diyordu Özhaseki, ancak kendi başına geldi. 'Ankara'nın ilçelerini sayın' desem sayamaz. 'Beş bin projemiz var' diyor. Beş bini 365'e bölün günde 4-5 proje yapmaları gerek" dedi.

'ALLAH KİMSEYİ ŞAŞIRTMASIN'

Rakibi Mehmet Özhaseki'nin de çay dağıtmaya başladığını söyleyen Yavaş, şöyle konuştu:

"Biz demiştik ki, hayvancılığı destekleyeceğiz. 'Süt ve çay dağıtmakla olmaz' dediler. Ancak dedim ki; çayı Cumhurbaşkanı dağıtıyor, güldük geçtik. Yalnız daha sonra orada da fikir değiştirmişler, kendisi de çay dağıtmaya başladı. Allah kimseyi şaşırtmasın. 'PKK'lıları işe alacaklar' dediler. Bir baktık ki bu arkadaş PKK'lılar için 'gerilla' demiş. Şehitlerimiz için, 'onların neden öldüğü belli değil' demiş. Kasete gerek yok, bir sürü videonuz var zaten. Daha ilk zamanlar afişe çıkarken, 'mazimiz hizmet' diye çıktınız. Size bizim diyecek bir şeyimiz yok ki."

'CESARETİN VARSA MAL BEYANINI AÇIKLA'

Konuşmasında rakibi Özhaseki'ye seslenen Mansur Yavaş, "Buradan Özhaseki'ye sesleniyorum, cesaretin varsa mal beyanını açıkla. Ben açıkladım. Kendisi 1994'den beri kamu görevi yapıyor. O da benim gibi maaşlı insandı. Açıklasın da bütün Ankara görelim" diye konuştu.

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