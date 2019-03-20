Mansur Yavaş: 2014 acısını yaşamayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Ankara Keçiören'deki mitingde konuşan Mansur Yavaş, yaklaşık 3 aydır seçim çalışmaları yaptıklarını belirtti. Bu süre içerisinde Ankara'da dolaşmadıkları yer kalmadığını bildiren Yavaş, "Görüyoruz ki Ankaralı hemşehrilerimiz bu geçmiş 25 yılın Ankara'da yarattığı çirkinliklerden, çarpıklıklardan bıkmış ve Ankara'yı değiştirmeye karar vermiş. İlk önce anket yaptırdık, 'Ankara'nın temel sorunları nedir?' diye. Ulaşım, yeşil alanlar, trafik, su problem. 'Biz bunları çözeceğiz' dediğimizde, 'Hayır siz hiç bir şey yapamazsınız, bizim arkamızda hükümet var, ağamız var' dediler. Oysa 17 yıldır aynı iktidar, aynı iktidardan belediye başkanı var. Buna rağmen problemlerin hiçbiri çözülmemiş" diye konuştu.

Mansur Yavaş, Ankara'da en temel sorunun işsizlik ve ekonomik sıkıntılar olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, kentte ekonomiyi canlandırmak, işsizliği ortadan kaldırmak için hazırladıkları projeleri anlattıklarını söyleyen Yavaş, "Ancak halkın parasını halkta karşılığı olmayan projelere yatırmaya alışmışlar. Derler ki, 'Mansur Yavaş'ın projesi yok. Oysa, '100'üncü Yılda 100 Proje' diye kitapçığımızı dağıttık. Öncelikli olarak Ankara'nın ekonomisini ayağa kaldırmak boynumuzun borcu" dedi.

'GÜLLÜK GÜLİSTANLIK SANIYOR ANKARA'YI'

Hazırladığı projelerin hepsinin insana dokunan projeler olduğunu ifade eden Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

"Evet haklılar, gökdelen, AVM, plaza yok. 'Projem var' diyene bakıyoruz. 'Kızılırmak'ı Kayseri'nin içerisinden kıvrım kıvrım getireceğim' diye iddia etmiş. Herkes gondol almış, elinde kalmış. Hâlâ 'Kızılırmak Kayseri'nin içerisinden geçecek'. 'Kayseri'ye deniz getireceğim' demiş, onu da 'Şehr-i Derya' diye ortaya çıkartmış. Yapılan hiçbir şey yok. Ne ekolojiye uygun ne de halkın ihtiyacı bunlar. Şimdi gelmiş Ankara'ya mavi plaj yapacakmış. Millet açlıktan kırılıyor, siz milleti plaja sokacaksınız maşallah. İşte bu fark halkın içerisinde gezmediğinden dolayı. Çıksa vatandaşın içerisine, 'Derdiniz ne?' dese mutlaka anlayacak. Ama anladığım kadarı ile o güllük gülistanlık sanıyor Ankara'yı."