Mansur Yavaş: 2014 acısını yaşamayacağız (2)

'ANKAPARK AÇILDI, MASRAFLARLA İLGİLİ RAKAMLARIN HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL' Millet İttifak’ının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Bugün Ankapark açıldı, masraflarla ilgili söylenen rakamların hiçbiri doğru değil. İnşallah ayın 1’inden sonra göreve başladığım zaman bunu Ankara halkına bu kadar paranın nasıl israf edildiğini duyuracağım" dedi. CHP'li Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Keçiören'deki mitingin ardından Çankaya Belediye Başkanı ve adayı Alper Taşdelen tarafından Zafertepe Mahallesi'nde düzenlenen konser etkinliğine katıldı. Çankaya Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesinin ayrı partilerden olması nedeniyle yıllardır Çankaya’ya ayrımcılık uygulandığını söyleyen Yavaş, "Benim vereceğim müjde şu: Çankaya Belediyesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden epeyce alacağı var. İnşallah bu alacaklarını tahsil etmek üzere Çankaya Belediyesi'ne pozitif ayrımcılık yapacağız, borçlarımızı ödeyeceğiz" diye konuştu. 'BU MİLLET ÇILGIN PROJELERDEN BIKTI'

Yavaş, ardından İYİ Parti Ankara Teşkilatları’nın düzenlediği 'Mansur Yavaş'a destek' toplantısına katıldı. 31 Mart’taki seçimin beka ile ilgili olmadığını belirten Yavaş, şunları kaydetti: "Ankara’da bir yönetim değişikliği olacak. Zaman zaman tartışıyoruz yan yana gelemesek de, herkesin olaya bakışı çok farklı. Diyorlar ki projesi yok. Ankara’da vatandaşa sorduğumuz zaman ‘belediyeden ne bekliyorsunuz’ diye her kesimden ekonomik sıkıntı, işsizlik ve bununla ilgili problemler geliyor, dolayısı ile bizde böyle bir sıkıntı varken, insanlar iş yerlerini kapatırken, insanlar işsiz kalırken herhalde çılgın projelerle uğraşacak halimiz yok. Zaten bu millet bu çılgın projelerden de bıktı. Bugün Ankapark açıldı, masraflarla ilgili söylenen rakamların hiçbiri doğru değil. İnşallah ayın 1’inden sonra göreve başladığım zaman bunu Ankara halkına duyuracağım. Bu kadar paranın nasıl israf edildiğini duyuracağım" dedi. Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü: 'AKILCI PROJELER YAPALIM' "Artık çılgın projelerinizden bıktık, daha somut Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldıracak akılcı projeler yapalım. İlk yapacağımız iş: Ankara’da fuar alanını bitirmek. Fuar alanını bitirdiğiniz zaman oradaki sanayicimiz, esnafımız orada mallarını sergilemek sureti ile daha iyi pazarlayacaklar. Bunu yaptıkları içinde daha çok üretme ihtiyacı ve daha çok üretmek içinde işçi çalıştırma ihtiyacı olacak dolayısı ile istihdam olacak."