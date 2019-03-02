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Mansur Yavaş: 6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Şimdi şöyle diyorlar; belediye başkanı hükümetle aynı olmazsa hizmetler iyi olmaz. Ben 6,5 sene Beypazarı'nda muhalefette çalıştım. Tayyip Erdoğan’dan da para aldım, Beşir Atalay’dan da para aldım" dedi.

Mansur Yavaş: 6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım

Mansur Yavaş, Yenikent'te seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Yavaş, Yenikentlilerin sorunlarını dinledikten sonra çözüm projelerini anlattı. Belediyenin vatandaşını müşteri gibi göremeyeceğini vurgulayan Yavaş, "Asfalt paralarını daha fazla alabilmek için küçük sokakları bile cadde yaptılar. Yani 'sinekten yağ çıkaracağım' diye uğraşıyorlar; ama o yağı vatandaştan çıkarmasınlar. Asfalt katılım payı olanlar ödemesinler; çünkü biz onu ilk meclis kararı ile kaldıracağız. Ödeyenlerle de hesaplaşacağız, mahsuplaşacağız" dedi.

'ÇOK OY VERMİŞSİNİZ; AMA HİZMET ALAMAMIŞSINIZ'

Yenikent sakinlerinin spor salonu ve saha isteklerinin bu zamana kadar yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Yavaş şöyle konuştu:

"Şu görülüyor ki çok çok oy vermişsiniz; ama hizmet almamışsınız. Sincan’da da aynı şikayet var. Artık bir değiştirin bakalım, bir de hemşehrinizi görün. Şimdi şöyle diyorlar; belediye başkanı hükümetle aynı olmazsa hizmetler iyi olmaz. Ben 6,5 sene Beypazarı’nda muhalefette çalıştım. Tayyip Erdoğan’dan da para aldım, Beşir Atalay’dan da para aldım. Kendim için almadım ki. Beypazarı’na yaptığımız hizmetler orada duruyor. Bacasız fabrikaları orada bıraktık geldik. Verenden de Allah razı olsun."

'RUSYA'DA 120 YIL ÖNCE YAPTILAR'

Melih Gökçek'in 25 yıl belediye başkanlığı yaptığını, 17 yıldır da aynı hükümetin olduğunu hatırlatan Yavaş, "Şimdiye ne metro problemi ne de ulaşım problemi kalmalıydı. Sizin dediğiniz spor alanları, yeşil alanların hepsi şimdiye yapılmalıydı. Metroyu, raylı sistemi, mübalağa etmiyorum, Rusya’da 120 yıl önce yaptılar. 120 yıl bizden daha öndeler, biz hala 'metro yapacağız' diye uğraşıyoruz. Ankara’nın kaynakları ile bu yapılabilecek durumda. Hafriyat gelirlerinden, otopark gelirlerinden bahsetmiştim, 'öyle bir gelir yok' dediler. Allah razı olsun Mustafa Tuna geldi el koydu. Günlük 8-10 milyon gibi rakamların olduğu ortaya çıktı. Sonuçta her yıl bu üç kaynaktan büyükşehir belediyesi yılda 1 milyon kaybetmiş. Bunların hepsi belediyeye gelecek, biz bunlarla çok hizmet yapacağız" dedi. (DHA)


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Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan

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