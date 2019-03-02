Mansur Yavaş: 6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım

MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Şimdi şöyle diyorlar; belediye başkanı hükümetle aynı olmazsa hizmetler iyi olmaz. Ben 6,5 sene Beypazarı'nda muhalefette çalıştım. Tayyip Erdoğan’dan da para aldım, Beşir Atalay’dan da para aldım" dedi.

Mansur Yavaş, Yenikent'te seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Yavaş, Yenikentlilerin sorunlarını dinledikten sonra çözüm projelerini anlattı. Belediyenin vatandaşını müşteri gibi göremeyeceğini vurgulayan Yavaş, "Asfalt paralarını daha fazla alabilmek için küçük sokakları bile cadde yaptılar. Yani 'sinekten yağ çıkaracağım' diye uğraşıyorlar; ama o yağı vatandaştan çıkarmasınlar. Asfalt katılım payı olanlar ödemesinler; çünkü biz onu ilk meclis kararı ile kaldıracağız. Ödeyenlerle de hesaplaşacağız, mahsuplaşacağız" dedi.

'ÇOK OY VERMİŞSİNİZ; AMA HİZMET ALAMAMIŞSINIZ'

Yenikent sakinlerinin spor salonu ve saha isteklerinin bu zamana kadar yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Yavaş şöyle konuştu:

"Şu görülüyor ki çok çok oy vermişsiniz; ama hizmet almamışsınız. Sincan’da da aynı şikayet var. Artık bir değiştirin bakalım, bir de hemşehrinizi görün. Şimdi şöyle diyorlar; belediye başkanı hükümetle aynı olmazsa hizmetler iyi olmaz. Ben 6,5 sene Beypazarı’nda muhalefette çalıştım. Tayyip Erdoğan’dan da para aldım, Beşir Atalay’dan da para aldım. Kendim için almadım ki. Beypazarı’na yaptığımız hizmetler orada duruyor. Bacasız fabrikaları orada bıraktık geldik. Verenden de Allah razı olsun."