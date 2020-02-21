Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular

Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar, üyelerle beraber suç duyurusunda bulunmak için geldiği Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Aylar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, ilgili arazinin Çankaya Belediyesinin encümen kararıyla, belirlenen ecrimisil karşılığında vakfa tahsis edildiğini, otoparktan elde edilen gelirin şehit ve gazi çocukları ile aileleri için kullanıldığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesinde vakfı ziyaret ederek, söz konusu otoparkı ruhsatlandıracağı sözünü verdiğini ancak bu sözünü tutmadığını ifade eden Aylar, seçim sonrası randevu talebinde bulunmalarına rağmen Yavaş'ın yoğunluktan dolayı geri dönüş yapmadığını belirtti.

Aylar, "Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, yaptığımız görüşmede Melih Beyle, Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmeler ve onlarla ilgili fotoğraflarımızı, bakanlarla yapılan görüşmelerin fotoğraflarını bizzat önüme koyarak, 'Burası Mansur Bey'in, CHP'nin belediye başkanlığı, burada size yer yok, ekmek yok' demiştir. Sayın Mustafa Koç'a soruyoruz, 'Siz nerenin albayısınız, siz kimin daire başkanısınız, kimden emir alıyorsunuz." diye konuştu.