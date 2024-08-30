Mansur Yavaş'a şimdiden yeşil ışık! İYİ Parti koridorlarında adaylığı konuşuluyor: CHP'yle ittifak da gündemde

2028 için cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşulan isimlerden en öne çıkan ikisi İBB ve ABB başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş. CHP lideri Özgür Özel'le birlikte üç isim de konu her açıldığında seçim vaktinin gelmesini işaret ediyor. Ancak kulislerde konuşulanlara göre İYİ Parti şimdiden Mansur Yavaş'a yeşil ışık yaktı. Hatta CHP ile yeniden bir ittifak yapılması dahi söz konusu.

"ÇÜRÜK ELMALAR TEMİZLENDİ"

İYİ Parti'de don dönemde yaşanan istifalar ve ihraçlar nedeniyle partinin imajının zedelendiği düşüncesi hakim. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre İYİ Parti kurmayları imajı düzeltmek için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Bir yandan da partide son dönemde yaşanan istifalar ve özellikle başka partilere gidenler için “çürük elmaların temizlenmesi” yorumu yapılıyor.

O İSİMLERİN GERİ DÖNMESİ İSTENİYOR

Kurmaylar partinin “muhalif” kalma yönündeki iddiası üzerinde durdu. Öte yandan partiden tartışmalı ayrılmayanlar ve parti hakkında olumsuz demeç vermeyenlerin partiye geri döndürülmesinin istendiği kaydedildi.

"LİYAKATSİZ LİSTELER" TEPKİSİ VAR

Parti kaynakları Meclis’in açılmasını takip eden dönemde partiden yeni istifa ve transferlerin olacağına da işaret etti. Bazı kurmaylar, 2023 genel seçimleri için hazırlanan milletvekili aday listesini ve “liyakatsiz” olduğu düşünülen temayül yoklamasını eleştirdi.

"TEK KISTAS MADDİ GÜÇ OLDU"

Partililer, istifa eden milletvekillerinden birçoğunun “hak etmeden” aday listesine girdiğini ve aday belirlemede tek kıstasın “maddi güç” olduğunu savundu.

İYİ PARTİ'NİN GÜNDEMİNDE MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI

Yeni yasama yılında partinin “muhalif” çizgisinden ödün vermeyeceğini vurgulayan kurmaylardan bazıları, 2028 genel seçimlerinde ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Yavaş’ın desteklenmesi gerektiğine işaret etti. Söz konusu olasılıkta CHP ile yeniden bir ittifak kurulmasına kapı aralanacağı da kulislerde konuşuluyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır