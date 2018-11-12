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Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, yerel seçimde Ankara adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş ile görüştü.

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ağıralioğlu’nun kişisel bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, “İYİ Parti’yi tercih etmesini çok isterim. Yapılan görüşme onların şahsi arkadaşlıklarına dayalı. Ankara çok küçük bir yer, herkes 20-25 senelik ahbap. Sayın Yavaş’ın tweetleri... Yavuz Bey’in ziyareti öncesinde Sayın Yavaş tutumunu belirlemiş durumda” dedi.

Yapılan görüşmenin ardından Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olacağı iddiaları kulislerde iyiden iyiye konuşulmaya başlandı.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş İYİ parti Yavuz Ağıralioğlu yerel seçim

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ankara Adana mersin antalya bakikesir IYI parti istanbul izmir aydın eskişehir hatay sinop zonguldak bartın artvin trabzon CHP adayı desteklenmeli ihaleci kesesini dolduran hirsizlara ders verilmeli
Yeni yüzler görmek bu ülkenin hayrına olur sn Mansur bey de gayet başarılı bir siyasetçi zaten.
valla chp ile girmediği sürece kazanamaz.
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