HABER

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 14:27 | Son Güncelleme

'ANKARALININ İRADESİ KİMSEYE PASPAS ETTİRMEYECEĞİZ' Yazılı açıklama yapan Mansur Yavaş, "Yeni ayak oyunları ve entrikalarla seçime ve Ankaralıların hür iradesine müdahale hazırlıkları söz konusudur.

'ANKARALININ İRADESİ KİMSEYE PASPAS ETTİRMEYECEĞİZ'
Yazılı açıklama yapan Mansur Yavaş, "Yeni ayak oyunları ve entrikalarla seçime ve Ankaralıların hür iradesine müdahale hazırlıkları söz konusudur. Her türlü yalan, iftira ve komploya rağmen, anketlere yansıdığı biçimde, aradaki farkın artık kapatılamayacak boyutlara ulaşmış olması, rakibimizi yeni arayışlara itmiştir" dedi.
Mansur Yavaş, demokrasiye, hukuka ve Ankaralıların hür iradesine karşı girişilecek tavırların sadece Ankara'da değil tüm Türkiye'de seçimlere gölge düşüreceğini belirterek, şöyle devam etti:
"Ayrıca şu da bilinmelidir ki, milletimiz, mahkeme kararlarıyla suç işlediği sabit bulunmuş birisine tek kelime etmeyip, onun iftiraları üzerinden mağduru karalamaya çalışanları görmüştür. Milletimiz, utanç verici suçların sahibinden 'saygın iş adamı', mağdurdan ise 'dolandırıcı' çıkarmaya çalışan ucuz siyaseti teşhis etmiştir ve bu siyasetin sahiplerine hak ettiği dersi vermek için sandığı beklemektedir. Seçmenlerin hakemliğinden korkanların ve sahadan gelen kötü sonuçlarla paniğe kapılıp hukuk dışı yollarla çare arayanların zavallılığı sonuç vermeyecektir. Bu komplolardan sonuç alınmasına ne biz ne de Ankara seçmeni izin verecektir. Yaptıklarını ve yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Onların seçimin gidişatını değiştirmek için kafalarındaki tuzaklar ne olursa olsun, hukukumuzu ve Ankaralının iradesini kimseye paspas ettirmeyeceğiz."
Yavaş, açıklamasının sonunda, "Hak yerini bulacak, Ankara kazanacak" dedi.

Gençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildiGençlerin şok görüntüleri saniye saniye kameraya kaydedildi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "İznik’in dünya kalıcı miras listesine girmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "İznik’in dünya kalıcı miras listesine girmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"
Kılıçdaroğlu: “PKK terör örgütünün saldırdığı genel başkan kimdi”Kılıçdaroğlu: “PKK terör örgütünün saldırdığı genel başkan kimdi”

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.