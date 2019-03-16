Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar (3)

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA TÖRENİNE KATILDI

'Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (ASOB), Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı etkinliğine katıldı. Yavaş'a CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Faruk Köylüoğlu da eşlik etti. Yavaş, "Bedava ve ranta teslim olmadan, kendi üretimini yapan organize sanayilerimiz kahramandır" dedi. Konuşmaların ardından tarihçi Sema Güneri, sunum yaptı. Sunumun sonrasında ise heyetle birlikte bölge içinde bulunan Çanakkale Zaferi'nde şehit olanların isimlerinin yazılı bulunduğu Çanakkale Anıtı'nda şehitler anıldı. Daha sonra gölün kenarındaki tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi. Burada, Çanakkale cephesinde savaşan askerlerin içtiği buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.

SİNCAN'DA MİTİNG YAPTI

Mansur Yavaş, daha sonra Sincan ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti. Ankapark ile ilgili konuşan Yavaş, "Oraya para gömüldüğü için su parasını yüksek ödediniz. Oraya para ödendiği için fakir fukaraya yapılacak yardımlar daha az oldu. Onlardan alınan su, ulaşım bedelleri daha pahalı oldu. Torba, torba oyları verdiniz, 'Üçlü olsun, güçlü olsun' dediniz, sorunlarınızın hangisi çözüldü? Bana söyleyin. Şuradaki banliyö raylı sistem de benim 2009'daki projem" dedi.