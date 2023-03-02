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  4. Mansur Yavaş 'adaylık sinyali' vermişti, 'aday' toplantısına saatler kala CHP'den flaş açıklama: "Genel başkanım bir çerçeve çizdi"

Mansur Yavaş 'adaylık sinyali' vermişti, 'aday' toplantısına saatler kala CHP'den flaş açıklama: "Genel başkanım bir çerçeve çizdi"

02.03.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 2,5 ay gibi bir süre kalırken, gözler bugün yapılacak 6'lı masanın toplantısına çevrildi. Aday olacak ismin belirlenmesi beklenen kritik toplantı öncesi Mansur Yavaş'ın çıkışı kulisleri hareketlendirirken, CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu masadan çıkan irade bizim, hepimizin iradesidir." dedi. Özel, aday olacak isimle ilgili ise "Genel Başkanım bana bir çerçeve çizdi" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mansur Yavaş 'adaylık sinyali' vermişti, 'aday' toplantısına saatler kala CHP'den flaş açıklama: "Genel başkanım bir çerçeve çizdi"

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala altılı masanın adayı için kritik gün geldi. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Saat 14.00'te başlaması beklenen kritik toplantıdan cumhurbşaknı adayının netleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği kritik toplantının öncesinde ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları kulisleri hareketlendirmişti.

MANSUR YAVAŞ: GÖREV OLARAK KABUL EDEBİLİRİM

Fox TV canlı yayınında konuşan Yavaş, adaylık teklifi gelirse "Görev olarak kabul edebilirim" demişti. Yavaş; Kılıçdaroğlu ve Akşener'in iradeleri dışında bir karar ise almayacağının altını çizmişti.

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AKŞENER, YAVAŞ'IN İSMİNİ Mİ MASAYA GETİRECEK?

Yavaş'ın bu açıklamaları kulisleri hareketlendirirken, "Adaylık sinyali" olarak yorumlanmış; İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de Yavaş'ın ismini adaylık için masaya sunacağı iddia edilmişti.

SAATLER KALA CHP'DEN YENİ AÇIKLAMA

Kritik toplantıya saatler kala ise CHP'den yeni bir açıklama geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yavaş'ın açıklamalarını değerlendirirken; cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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CHP'li Özel'in açıklamaları şöyle;

"TAM DA MANSUR BEY'İN SÖYLEDİĞİ GİBİ..."

"Biz de uzun süredir bekliyoruz. Görünen o ki bugünkü toplantıda adayımız belirlenecek. Adaylık konusunda herkes başka bir şeyler söyleyebilir, hepimizin gönlünde ayrı bir aday olabilir ama genel başkanım bana bir çerçeve çizdi. Aylardır da bu çerçeve net: Adayı 6'lı masa belirleyecek ve bu aday 13. cumhurbaşkanı olacak. Bu tam da Mansur Bey'in, Ekrem Bey'in hepimizin söylediğidir. Bu masadan çıkan irade bizim, hepimizin iradesidir.

ADAY BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Bugünkü toplantıda karar alınmasını bekliyorum ama karar alınsa bile bugün, aday açıklanmayabilir.'Şu tarihte şu salonda adayımızın tanıtımı olacak" diyebilirler. Bizim adayımız Türkiye'yi nasıl yöneteceğini o tanıtımda tek tek anlatacaktır."

Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması! Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması!
6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı için kritik gün! Belli oluyor 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı için kritik gün! Belli oluyor

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Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması!Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması!
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