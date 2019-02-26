Mansur Yavaş: Ağzımızı açtırmasınlar

Mansur Yavaş, Nene Hatun Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezi açıp,Yakacık Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe katıldı. Seçim koordinasyon merkezinin açılışında eşi Nursen Yavaş ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu'nun da eşlik ettiği Yavaş, "Bunlar seçilirse şöyle olacak böyle olacak" denildiğini söyleyerek, "Ben de diyorum ki televizyonlar da 'benim geldiğim gelenek belli'. Benim kökümün ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Neyinden korkuyorsunuz? PKK'lı bir defa belediyenin kenarından geçemez benim olduğum yerde. En güzel örnek Fethi başkanım. AK Parti'den sonra geldi başkanım seçildi, kaç kişiyi işten atmış? Yok, peki kaç tane PKK’lıyı işe almış? Bunlar ağzımızı açtırmasınlar. Oslo'yu, Habur'u kimse unutmadı daha. Kalkıp bir belediye başkanı için böyle iftira atmasınlar. İftira çok büyük bir günahtır. Ben şahsen kul hakkımı da bunlara helal etmiyorum" dedi.

'ALNIMA LEKE SÜRDÜRMEYECEĞİM'

10 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Yavaş "Hakkımda bir tek iddia bile yok, bırakın soruşturmayı. Bu temiz alına inşallah ölünceye kadar leke sürdürmeyeceğim. Sizlerden alınan paranın kuruşuna halel getirmeden ne gerekiyorsa Fethi başkanımla beraber hizmetin en güzelini vereceğiz" diye konuştu.