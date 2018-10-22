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Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 08:13 | Son Güncelleme

Mart 2019'daki yerel seçimler için İYİ Parti ile CHP arasındaki görüşmeler kulisleri hareketlendirdi. Mansur Yavaş'ın Ankara'da İYİ Parti'den aday olacağı iddia edilirken, İYİ Parti’nin de buna karşılık CHP’nin karşısına diğer şehirlerde güçlü aday çıkarmayacağı belirtildi. Öte yandan CHP’nin Ümraniye için Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’i aday göstereceği dillendiriliyor.

Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

AK Parti ve MHP’nin yerel seçim ittfakı görüşmeleri sürerken, CHP ve İYİ Parti’nin de birlikte hareket edeceği söylentileri kulisleri hareketlendirdi. ‘Millet İttfakı’nda da beraber çalışan iki partinin seçimlerde birbiriyle yarışacak adaylar çıkarmayacağı, Ankara’da İYİ Parti’nin adayı olacağı kuvvetli bir şekilde dillendirilen Mansur Yavaş’ın karşısına CHP’nin aday çıkarmayacağı konuşuluyor. İyi Parti’nin de buna karşılık CHP’nin karşısına 29 büyükşehirin bir çoğunda ve çeşitli ilçelerde güçlü aday çıkarmayarak destek vereceği belirtiliyor. Öte yandan CHP’nin Ümraniye için Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’i aday göstereceği dillendiriliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre siyasi partilerde aday belirleme süreci sürerken kulislerde iktidara karşı muhalefet cephesinin de el atından görüşmeler yaptığı konuşuluyor. İYİ Parti ’nin Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 2014 seçimlerinde CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ı aday göstereceği dillendiriliyor. Kulislerde CHP’nin Yavaş’ın karşısına aday çıkarmayarak destek vereceği söyleniyor.

İYİ Parti’nin 29 büyükşehir içerisinde Mersin ve Manisa gibi parti tabanına güvendiği şehirlerde güçlü adaylar çıkaracağı, diğer il ve ilçelerde ise profili düşük adaylar çıkararak CHP’yi destekleyeceği belirtiliyor. Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Akşener’in işbirliğine sıcak baktığı öğrenilirken parti tabanının ittifak noktasında sıcak davranmadığı söyleniyor.

ÜSKÜDAR ADAYI İÇİN MUHAMMET ÇAKMAK ÖNE ÇIKTI

Parti kulislerinde Üsküdar Belediye Başkanlığı için CHP meclis üyesi Dr. Muhammet Çakmak’ın ismi konuşuluyor. Çakmak’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destek verdiği söylenirken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun belediye meclis üyeleri ile yaptığı toplantıda Çakmak’a sıcak bakmadığı öğrenildi.

ABDÜLLATİF ŞENER ÜMRANİYE'DEN ADAY MI OLACAK?

Bakırköy Belediye Başkanlığı için İYİ Parti’den adayı adayı olacağı söylenen Ateş Ünal Erzen’in CHP ve İYİ Parti arasında olası bir ittifakta aday gösterilip gösterilmeyeceği ise belirsiz. CHP’nin özellikle AKP tabanının hâkim olduğu ilçelerde milletvekillerini aday göstereceği konuşulurken, Ümraniye Belediyesi için AKP’nin kurucularından olan ve halen CHP Konya milletvekilliği yapan eski Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in aday gösterileceği belirtiliyor.

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Ankara Mansur Yavaş yerel seçim abdüllatif şener İYİ parti CHP

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