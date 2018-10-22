Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

AK Parti ve MHP’nin yerel seçim ittfakı görüşmeleri sürerken, CHP ve İYİ Parti’nin de birlikte hareket edeceği söylentileri kulisleri hareketlendirdi. ‘Millet İttfakı’nda da beraber çalışan iki partinin seçimlerde birbiriyle yarışacak adaylar çıkarmayacağı, Ankara’da İYİ Parti’nin adayı olacağı kuvvetli bir şekilde dillendirilen Mansur Yavaş’ın karşısına CHP’nin aday çıkarmayacağı konuşuluyor. İyi Parti’nin de buna karşılık CHP’nin karşısına 29 büyükşehirin bir çoğunda ve çeşitli ilçelerde güçlü aday çıkarmayarak destek vereceği belirtiliyor. Öte yandan CHP’nin Ümraniye için Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’i aday göstereceği dillendiriliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre siyasi partilerde aday belirleme süreci sürerken kulislerde iktidara karşı muhalefet cephesinin de el atından görüşmeler yaptığı konuşuluyor. İYİ Parti ’nin Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 2014 seçimlerinde CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ı aday göstereceği dillendiriliyor. Kulislerde CHP’nin Yavaş’ın karşısına aday çıkarmayarak destek vereceği söyleniyor.