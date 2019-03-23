Mansur Yavaş: Ankara, düzgün siyaset istiyor

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- MİLLET İttifakı'nın CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, hakkındaki iddialarla ilgili, "Artık anlatılanların iftira olduğunu herkes biliyor. Ankara, düzgün siyaset istiyor. Bana 'Mansur Efendi' diyenler, ayın 1'inden sonra 'Mansur Başkan' demek zorunda kalacak" dedi.

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beypazarı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş'a İYİ Parti Beypazarı Belediye Başkan adayı Veysel Ayık da eşlik etti. Mansur Yavaş, miting alanına girmeden önce, 'Başkanım memleketiniz Makedonya'ya hoş geldiniz' pankartının altında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yavaş asılan pankartla ilgili olarak, "Ankara'daki kirli siyaset bunlarla başladı. Beypazarı'ndaki hemşehrilerimiz de güzel bir jest yapmışlar. Makedonyalı olmak bizi incitmez. Makedonyalı olsak da gurur duyarız. Cenabı Allah bizi burada dünya getirmiş. Arkadaşlar bu pankart ile bir mesaj vermek istemişler. Teşekkür ediyorum onlara" ifadelerini kullandı.

'ANKARA'DA AÇ İNSAN KALMAMALI'

'Beypazarlı kadınların hiçbirisi evde oturmuyor. Bunu Ankara'da da yapacak mısınız?' sorusu üzerine, Mansur Yavaş şunları söyledi:

"Tabii ki amacımız Ankara'da istihdam sağlamak, Ankaralıyı zengin etmek. Ankaralı artık çılgın projelerden bıkmış. Ankara'nın parasını boş projelere gömmenin alemi yok. Öncelikle Ankara'da aç insan kalmamalı, yatağa aç giren çocuk kalmamalı, okumayan çocuk kalmamalı. Beypazarı küçük bir örneği oldu ama Ankara'da daha büyük imkânlarla bunu sağlayacağız. Ankara'yı sanayide, üretimde birinci yapıp, başkentimizi çağdaş, gelişmiş ülkelerdeki başkentlerle yarışır hale getirmek hatta onların önüne geçmesini istiyoruz."

'BENİ SAHİPLENDİLER'

'Ankara'nın bütün ilçelerini gezdiniz. Neler söylemek istersiniz?' sorusunu yanıtlayan Yavaş, seçim öncesi yaşanan olayların Ankaralıları üzdüğünü belirterek şöyle dedi:

"Artık anlatılanların iftira olduğunu herkes biliyor. Ankara, düzgün siyaset istiyor. Beni de Beypazarı'ndan tanıyorlar, beni sahiplendiler. Bu sefer inşallah Beypazarı'nda oy rekoru kırılacak. Çalışmaya devam edeceğiz. Sandık güvenliği çok önemli, hep beraber sandıklara sahip çıkacağız. Ben Beypazarı'nın arkamda duracağına inanıyorum. Onların verecekleri oylar iftiralara karşı en büyük yanıt olacak."

'BEYPAZARI ÖRNEK ALINDI'

Beypazarı'nda iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Mansur Yavaş, ilçe sakinleri sayesinde Beypazarı'nı dünya markası yaptıklarını belirtti. Yavaş, şöyle konuştu:

"Hatırlarsanız ailecek gideceğimiz bir çay bahçesi bile yoktu. Daha sonra yaptığımız çalışmalar ile gerek yerel turistlerin, gerekse sizlerin hep beraber gidip oturduğunuz, komşularınızla birlikte vakit geçirdiğiniz mekânlar açıldı. Bu yaptığımız çalışmalarla sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın birçok yerinde Beypazarı hep örnek alındı. Bin kadar belediye başkanı gelip buradaki çalışmayı nasıl yaptığımızı merak etti. Geldiklerinde sizinle, esnaflarımızla söyleşiler yaparak bu mucizeyi nasıl birlikte gerçekleştirdiğimizi yerinde öğrendiler."

'BU KUL HAKKIDIR'

Mansur Yavaş, daha sonra konvoy eşliğinde miting alanına geçti. Otobüs üzerinden toplanan kalabalığa seslenen Yavaş, seçildiği takdirde 20 bin belediye işçisini işten çıkaracağı iddialarına tepki gösterdi. Mansur Yavaş, ekmeğinin peşinde olan insanlarla sorunlarının olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ama onları sağa sola götüren, bizlere provokasyon yapan ne kadar amir varsa sizlerin adına onların hepsinden hesap sormazsam namussuzum. Bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, 'Bir belediye başkanı belediye bütçesinden kendi fotoğrafını duvara asıyorsa o kul hakkına girer' dedi. Buna ben de katılıyorum. Bu kul hakkıdır. Bunu yapan kim varsa Allah belasını versin."

'ALNIMIZIN AKIYLA ANKARA’YA GİTTİK'

Bazı kötü insanların kendisini şikâyet ettiğini söyleyen Yavaş, "Avukatlık ve belediye başkanlığı yaptım. Zaman zaman kötü niyetli insanlar şikâyet ettiler. Müfettişler geldi bir tane yolsuzluk bulamadılar. Yargılandığımız tek bir dava olmadı. Anlımızın akıyla Ankara'ya gittik. Zaten 2009'da aday olduğumuzda bizim her şeyimizi incelemişlerdi. 2014'te de incelemeleri yaptılar. Şimdi, bir gazete haberi adaylığımı engellemek için çıktı, ağızlarını açmadılar. Ama anketleri ve halkın ilgisini görünce bu sefer çamur siyasetine ve iftiralara başladılar. Burada bir sürü esnafımız var. Herkesin başına gelebilecek bir olay. Bazen bir sahtekârdan dolayı senedin sahte çıkmazı yüzünden tazminata mahkûm olduk. Dava açtık, biz kazandık. Bu alacak takibini mahkeme durdurdu. Daha sonra ben kendisini mahkemeye verdim. Ağır Ceza Mahkemesi sahne senedi bana verdiği için 4, sahtekârlıktan 1,5, şantaj yapmaktan 1,5, izinsiz görüşmemizi kameraya çektiği için 6 yıl ceza verdi" diye konuştu.

'OY REKORUNU BEYPAZARI'NDA KIRACAĞIZ'

Seçimlere kısa bir süre kaldığına dikkat çeken Millet İttifakı'nın CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, şöyle dedi:

"Haftaya seçim bitiyor, yüzümüze nasıl bakacaklar? Yarın o sanık ceza aldığında yüzümüze nasıl bakacaklar. Kesinlikle kul hakkımı helal etmiyorum. Ankara'da iftira atanlara karşı bizi mahcup etmeyin, destekleyin. Ankara'daki yetkilerimizle Beypazarı'nı çok daha güzel bir hale getireceğiz. Hiç şüphemiz yok, Ankara'nın bütün ilçelerini kalkındıracağız. Onun için bize destek olun. Gün dayanışma ve sahip çıkma günüdür. İnşallah 31 Mart akşamı sizlerden hayırlı haberi bekliyorum, en az yüzde 70 oy bekliyorum. Beni mahcup etmeyin. Oy rekorunu Beypazarı'nda kıracağız. Bana 'Mansur Efendi' diyenler, ayın 1'inden sonra 'Mansur Başkan' demek zorunda kalacak."