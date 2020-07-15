HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mansur Yavaş: Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü kendini işten atıp tazminat almış

Mansur Yavaş: Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü kendini işten atıp tazminat almış

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 22:26 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Halk Ekmek Genel Müdürünün, yönetim kurulu başkanı sıfatıyla kendini işten çıkarıp kıdem tazminatı aldığını açıkladı.

Mansur Yavaş: Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü kendini işten atıp tazminat almış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi toplantısında önceki belediye yönetimine dair usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sonradan emekli olan Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Kendini işten atıyor. Yönetim kurulu başkanı A, genel müdür A’yı işten atıyor. Gazetelere ‘istifa ettim’ diyor ama bir de kendi kendini attığı için ayrıca kıdem tazminatı alıyor. Fakirin fukaranın ekmeğinden alıyor. Bunların hepsi savcılık kaydında var. Hangi parti toplantılarına ne kadar ücretsiz ekmek gitmiş, hepsi savcılıkta. O da yetmemiş, geriye yönelik olarak sendikayla, herhangi bir işçiyi işten atarsan şu kadar tazminat ödenir diye ayrı bir protokol yapmış.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
15 Temmuz’da 15 tekneyle saygı geçişi15 Temmuz’da 15 tekneyle saygı geçişi
Ayasofya’da ne zaman açılacak, 15 Temmuz'da açık mı?Ayasofya’da ne zaman açılacak, 15 Temmuz'da açık mı?

En Çok Okunan Haberler

Valilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyor

Valilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyor

Şırnak'ta uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Şırnak'ta uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Akılalmaz olay! Define için evin salonunu 21 metre kazdı

Akılalmaz olay! Define için evin salonunu 21 metre kazdı

İngiltere'den Türkiye yorumu: Oyun değiştirici

İngiltere'den Türkiye yorumu: Oyun değiştirici

G.Saray ilk transferini yaptı

G.Saray ilk transferini yaptı

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

İlginizi Çekebilir

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Diğer Haberler
Şiddet gördüğünü yakınlarına anlattı, oğlu ve gelini tutuklandı

Şiddet gördüğünü yakınlarına anlattı, oğlu ve gelini tutuklandı

Gaziantep'te ormanlık alanda yangın

Gaziantep'te ormanlık alanda yangın

Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz’da 15 tekneyle saygı geçişi

15 Temmuz’da 15 tekneyle saygı geçişi

Yaşlı adam ölü bulunmuştu! 'Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm'

'Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm'

Antalya’da bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Antalya’da bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.