Mansur Yavaş: Ankara halkı kararını verdi

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Bir suç makinesi bulup onu bir şekilde mahkum olmaktan kurtarmak için televizyonlarda konuşturdular. Hepsi boşa gidecek. Ankara halkı kararını verdi. İnşallah bunlara sandıkta çok büyük bir ders verecek" dedi.

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Kalecik'te esnaf ziyaretinde bulundu, ardından seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti. Konuşmasında ilk olarak Yeni Zelanda'da 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısına değinen Yavaş, "Maalesef bugün üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Yeni Zelanda'da, İslam karşıtı bir grup camiye saldırdı. Hedeflerine ülkemizi de almışlar, 'beka' 'beka' deniyor, İslam düşmanları hedefe koydukları anda bizler el ele verip, hükümetimizin yanında yer alırız, parti olmaz, siyaset düşünülmez" dedi.

'PROJE KİTAPÇIĞINI HER YERDE DAĞITTIK'

Ankara'da çok sayıda işsizin bulunduğunu söyleyen Mansur Yavaş, çılgın projelere ayıracak vakitlerinin bulunmadığını söyledi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin kendisi için, 'Projesi yok' dediğini belirten Yavaş, "Proje kitapçığını her yerde dağıttık" dedi.