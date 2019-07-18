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Mansur Yavaş: Ankara halkını yönetime katacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 14:37 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir yönetim anlayışı ile yola çıktıklarını, Ankara halkını yönetime katacaklarını söyledi.

Mansur Yavaş: Ankara halkını yönetime katacağız

İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir yönetim anlayışı ile yola çıktıklarını, Ankara halkını yönetime katacaklarını söyledi. Yavaş, "100 gün boyunca yapacağımız bu çalışmaları, bütün harcamaları, elde edilen gelirleri ve bu gelirlerin nasıl harcandığını bundan sonra kısa zamanda internet sitemizden görmeye başlayacaksınız" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ankara'yı Sen Planla' sloganıyla düzenlediği '2020-2024 Stratejik Plan Çalışmaları Tanıtım Toplantısı', belediye konferans salonunda gerçekleşti. Toplantıya, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplantının kanuni bir zorunluluktan olmadığını yönetim anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu söyledi. Yavaş, şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir yönetim anlayışı ile yola çıktıklarını, Ankara halkını yönetime katacaklarını kaydetti. Yavaş "Seçimi kazanmamızın ardından bu üç hususu hayata geçirmek için önemli adımlar attık. Bu adımlara ara vermeden devam edeceğiz. Sadece bununla kalmayacak doğrudan teminlerin de bir yazılımla artık hem kamuoyunun denetimine açık, çok daha denetlenebilir ve rekabete dayalı bir şekilde yapılması için çalışmalarımız sürüyor. 100 gün boyunca yapacağımız bu çalışmaları, bütün harcamaları, elde edilen gelirleri ve bu gelirlerin nasıl harcandığını bundan sonra kısa zamanda internet sitemizden görmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla eleştirilerinizi bize yöneltebileceksiniz" dedi.
'KENTİ BİRLİKTE YÖNETMEK İSTİYORUZ'
Yavaş, yapacakları tüm projeleri eleştiri ve önerilere açık hale getireceklerini belirterek, "Ankara'nın sağlık turizminden tutun kentin tüm alanlarında yapacağımız faaliyetleri, projeye katılmaları için web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden açıklamak suretiyle geri dönüş alarak, sizlerin eleştiri ve önerilerine açık hale getireceğiz. Bu kenti biz birlikte yönetmek istiyoruz. Yaptığımız tüm harcamalar ve faaliyetlerin hepsini sizlerin denetlemeniz için kamuoyunun önüne açık bir şekilde sunacağız. Biz seçimden önce söylediğimiz gibi hesap sormaya değil hesap vermeye talibiz. Bunu aynen uygulayacağız ve Allah nasip ederse bu çalışmalarımızla Ankara halkını yönetime katacağız" diye konuştu.
'2050 ANKARA VİZYONU'
Gerçekleştirilen stratejik plan toplantısının 2050 Ankara vizyonlarının da ilk ayağı olduğuna dikkat çeken Yavaş "Üreticinin, sanayicinin, girişimcinin, köylünün taleplerini karşılayan bir kent özeldir. Bizler, başkentimizi özel ve değerli kılmak için seçimlerden önce '2050 Ankara vizyonu'nu sıkça dile getirmiştik. Stratejik plan toplantıları ile önümüzdeki 5 yılı ele alacağımız bu çalışmayı, aynı zamanda 2050 Ankara vizyonumuzun da ilk ayağı olarak görmekteyim. Bu şehir bize gelecek nesillerimizin emanetidir. Bu bilinçle, geleceğimiz için öncelikli olarak katılımcı ve çoğulcu demokrasinin esaslarını işletmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş: Ankara halkını yönetime katacağızMansur Yavaş: Ankara halkını yönetime katacağızMansur Yavaş: Ankara halkını yönetime katacağızMansur Yavaş: Ankara halkını yönetime katacağız

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