Mansur Yavaş: Ankara halkını yönetime katacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir yönetim anlayışı ile yola çıktıklarını, Ankara halkını yönetime katacaklarını söyledi. Yavaş, "100 gün boyunca yapacağımız bu çalışmaları, bütün harcamaları, elde edilen gelirleri ve bu gelirlerin nasıl harcandığını bundan sonra kısa zamanda internet sitemizden görmeye başlayacaksınız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ankara'yı Sen Planla' sloganıyla düzenlediği '2020-2024 Stratejik Plan Çalışmaları Tanıtım Toplantısı', belediye konferans salonunda gerçekleşti. Toplantıya, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplantının kanuni bir zorunluluktan olmadığını yönetim anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu söyledi. Yavaş, şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir yönetim anlayışı ile yola çıktıklarını, Ankara halkını yönetime katacaklarını kaydetti. Yavaş "Seçimi kazanmamızın ardından bu üç hususu hayata geçirmek için önemli adımlar attık. Bu adımlara ara vermeden devam edeceğiz. Sadece bununla kalmayacak doğrudan teminlerin de bir yazılımla artık hem kamuoyunun denetimine açık, çok daha denetlenebilir ve rekabete dayalı bir şekilde yapılması için çalışmalarımız sürüyor. 100 gün boyunca yapacağımız bu çalışmaları, bütün harcamaları, elde edilen gelirleri ve bu gelirlerin nasıl harcandığını bundan sonra kısa zamanda internet sitemizden görmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla eleştirilerinizi bize yöneltebileceksiniz" dedi.