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Mansur Yavaş Ankara havası oynadı! Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 110 proje tanıtım töreninde dikkat çeken anlar

29.06.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara havası oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. ABB Başkanı Yavaş, göreve başlamasının üçüncü yılında 110 projeyi tanıtım töreniyle duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gençlere seslenerek, “Yüz yıllık Cumhuriyet’i ikinci yüzyılda demokrasi ile taçlandıracaksınız” dedi. Program konuşmaların ardından Tan Taşçı konseri ile devam ederken Mansur Yavaş'ın sahnede Tan Taşçı ile birlikte Ankara havası oynadığı anlar dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği, göreve başlamasının üçüncü yılında 110 projenin temel atma, açılış ve tanıtım törenindeki dikkat çeken anlar sosyal medyaya yansıdı. Mansur Yavaş'ın sahnede ünlü şarkıcı Tan Taşçı ile birlikte Ankara Havası oynadığı görüntüler çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve büyük ilgi gördü. Programın ardından Tan Taşçı konserinin de gerçekleştirildiği törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katılım sağladı. Kılıçdaroğlu’nun gündeminde ise Ankara ve gençler vardı. İşte çok konuşulan anlar ve törene dair tüm detaylar...

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"HESAP VERMEYİ NAMUSLU BİR GÖREV OLARAK KABUL EDEN BİR BELEDİYE BAŞKANI"

Tanıtım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’a ilişkin, “Bir belediye başkanını dinledik, başarılı bir belediye başkanını. Her şeyden önemlisi hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul eden bir belediye başkanı. Dolayısıyla harcadığı her kuruşun hesabını kendi halkına, kendi milletine, kendi vatandaşına veren bir belediye başkanının, hepimizin başının üstünde yeri vardır. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayan bir belediye başkanı, vatandaşları arasında hiçbir ayrım yapmayan belediye başkanı, bir evde dert varsa o dertle birlikte dertlenen bir belediye başkanı, kendi kentinin diğer metropollerle yarışabilecek bir düzeye getirilmesi için mücadele eden bir belediye başkanı, o belediye başkanı Ankara’nın gözde Büyükşehir Belediye Başkanı” ifadelerini kullandı.

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Kılıçdaroğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

“İstanbul’da, Aydın’da, Adana’da, Mersin’de Belediye Başkanlarımız gönül birliği ile çalışıyorlar. Birlikte çalışıyorlar, dikkat buyurunuz şikayet etmiyorlar, bütün engelleri aşıp halka hizmet ediyorlar. O nedenle bütün belediye başkanlarımızla onur ve gurur duyuyoruz. Şimdi sıra geldi Türkiye’ye, Türkiye’yi de büyüteceğiz. Türkiye’de de kavgayı bitireceğiz. Türkiye’de de herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Barışık bir Türkiye, büyüyen bir Türkiye, güzelleşen bir Türkiye, itibarı olan bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz.”

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Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, onların Türkiye’nin kaderini değiştireceğine dikkati çekerek, “Unutmayın sandığa gidecek, ilk kez oy kullanacak, 7 buçuk milyon genç var. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız ve dünya siyaset tarihine önemli bir armağan bırakacaksınız. Bütün dünya siyaset tarihi şunu yazacak; ‘Otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla, sandıkta yenerek ülkeye demokrasiyi gençler getirdi. Türkiye’de gençler getirdi’ diye yazacak. Yüz yıllık Cumhuriyet’i ikinci yüzyılda demokrasi ile taçlandıracaksınız. Bu tacı bu ülkede yaşayan, herkes başında taşıyacaktır ve bu armağan gençlerin armağanı olacaktır” diye konuştu.

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"BİZLER GÖREVE TALİP OLDUĞUMUZDA GÜR SESLE ŞU DUYGULARI DİLE GETİRMİŞTİK..."

ABB Başkanı Mansur Yavaş burada yaptığı konuşmasında, “Burada geride bıraktığımız üç yılımızı anlatmak, bu yılların hesabını vermek, sizlerle değer bulan yönetim anlayışımızı paylaşmak, üçüncü yılımızda yaptığımız ya da yapımına başlayacağımız 110 projenin açılış, temel atma ve tanıtım töreni için sizlerle bir araya gelmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlamlı buluşmadan bizlerle beraber olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizler göreve talip olduğumuzda gür sesle şu duyguları dile getirmiştik; Bu kent çok yoruldu, artık yormayın. Bu kent gerildi, artık germeyin. Bu kent gereksiz çekişmelerden, fitneden fesattan, çok çekti artık etmeyin. Burası Cumhuriyet’in Başkent’i Ankara. Kuruluşun, kurtuluşun, nice sevdaların kenti, bu kent nice sevdaların içinde en büyük sevda olan vatanseverliğin kenti, burası Mustafa Kemal Atatürk’ün kenti. Bu kente ayrıştırma değil, birleştirme yakışır dedik. Bu kente kim daha çok oy verdiyse, o bölgeden hizmete başlarım anlayışı değil, hangi bölgenin acil ihtiyaca varsa oradan hizmete başlarım anlayışı yaraşır dedik. Ankaralı artık betondan, ranttan, plastikten kurtulmalı. Başkent’e bereket ve huzur iklimi gelmeli. Güneş onu kapatan gökdelenden çok daha değerlidir dedik. Çünkü bir şehirde umudu arıyorsanız, o şehri adalet ile aydınlatmanız gerekir. Bir şehirde geleceği arıyorsanız o tarihi sorumluluklarıyla hareket etmeniz gerekir. Bir şehirde huzuru arıyorsanız, iyiliği, dayanışmayı ve kardeşliği pekiştirmeniz gerekir.”

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Program konuşmaların ardından Tan Taşçı konseri ile devam etti.

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MANSUR YAVAŞ ANKARA HAVASI OYNADI

Programda sahneye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sahnede ünlü şarkıcı Tan Taşçı ile Ankara havası oynadığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Sosyal medyada çokça paylaşılan görüntülerde Mansur Yavaş'ın, Tan Taşçı ile birlikte dans ettiği anlar dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Mansur Yavaş Ankara

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