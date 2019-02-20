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Mansur Yavaş: Ankara kararını vermiş, 1 Nisan'da mazbatayı alacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

MİLLET İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Başkent halkının değişime inandığını belirterek, "Ankara kararını vermiş ve inşallah 1 Nisan'da mazbatayı alacağız" dedi.

Mansur Yavaş: Ankara kararını vermiş, 1 Nisan'da mazbatayı alacağız

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN, (DHA)- MİLLET İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Başkent halkının değişime inandığını belirterek, "Ankara kararını vermiş ve inşallah 1 Nisan'da mazbatayı alacağız" dedi.
Seçim çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Sincan ilçesinde Şoförler Odası, Müteahhitler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Ortopedik Özürlü ve Aileleri Dayanışma Derneği, Gökler Köyü Yardımlaşma Derneği, Tekke Köyü Derneği ve Bayatlılar Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Yavaş'a İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı Mehmet Arslan ve CHP Ayaş Belediye Başkan adayı Ali Başkaraağaç eşlik etti. Yavaş, ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
'KİMSENİN EKMEĞİ İLE OYNAMAYACAĞIZ'
Bir soru üzerine Mansur Yavaş, seçilmesi halinde kimseyi işten çıkarmayacağını belirterek, şunları söyledi:
"Bakın siyasetin artık kirlenmesinden bıktık. Benim siyasi görüşüm bellidir, ne yapacağım bellidir. İşçi falan çıkartmayacağız. Bunu oradaki işçileri korkutmak için yapıyorlar. 20 bin işçinin maliyeti 1 katrilyondur, neden çıkarayım. Herkes evine ekmek götürüyor. Şöyle bir örnek vereceğim; Yenimahalle Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçmiş bir belediyedir. Burada işçi çıkarımı olmuş mu? Fethi Bey işten çıkarma yapmadı, o denilen şahısları işe almadı. Mansur Yavaş mı alacak? Bu işçilerin aklıyla alay etmektir. Biz hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız."
'ÇOK TECRÜBELİ RAKİBİMİN BUNU BİLMESİ LAZIM'
Mansur Yavaş, bugün eylem yapan bir grup taksicinin seçilince Kızılay'a taksi sokmayacağı yönündeki iddialarıyla ilgili de şöyle dedi:
"Ben taksicilerin hiçbirinin buna inandığını zannetmiyorum. Taksi duraklarının hepsini geziyorum, daha böyle bir şey duymadım. Böyle bir olay da yok. Bu çok tecrübeli rakibim var ya, bir belediye başkanın tek başına böyle bir yetkisinin olmadığını da bilmesi gerekir. Bunlarla seçim kazanamazlar, varsa projeleri anlatsınlar. Ankara'da bu kadar işsizlik, ekonomik çöküntü varken onlara para kazandıracak, istihdam sağlayacak varsa o projeleri anlatsınlar. Korku ile seçim kazanılmaz. Ankara kararını vermiş ve inşallah 1 Nisan'da mazbatayı alacağız."
'KALE DİYE BİR ŞEY YOK'
'Sincan AK Parti'nin kalesi, ne düşünüyorsunuz?' sorusunu ise Yavaş, "Kale diye bir şey yok. Herkesin oyunu istiyoruz, biz herkese hizmet edeceğiz. Hizmet ederken de AKP'li, MHP'li, CHP'li diye bir şey bilmiyoruz. Herkesten para, vergi aldığımıza göre herkese hizmet edeceğiz. Vatandaşın tepkisi gayet normal, değişime inanmışlar. Belediye başkanlığı siyaset makamı değildir. Şimdi bizim gezdiğimiz köyleri görüyorsunuz. Kaç dönemdir beraber çalıştık. O köylerin hepsinin hem isimlerini biliyoruz hem de sorunlarını. Dolayısı ile onlar bizi çok iyi anlıyorlar" diye yanıtladı.
'ÖZHASEKİ'YE OY VERMEYECEKLERİNİ BİLİYORUM'
AK Partili Mehmet Özhakseki'nin kendisinin Belediye Başkanlığı yaptığı Beypazarı'nda miting düzenleyecek olması ile ilgili olarak ise Mansur Yavaş, "Güle güle gitsin. Orada iyi ağırlayacaklarında eminim. Biz misafirperveriz. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan iken ben kendisini çiçeklerle karşıladım. Orada iyi karşılayacaklar ama oy vermeyeceklerini biliyorum" dedi.

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Mansur Yavaş: Ankara kararını vermiş, 1 Nisan'da mazbatayı alacağız

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