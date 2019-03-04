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Mansur Yavaş: Anketleri gördükçe diller kirlenmeye başladı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Mansur Yavaş: Anketleri gördükçe diller kirlenmeye başladı (2)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Yavaş, projelerini anlattıktan sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, bir öğrencinin "2014'te Melih Gökçek'e karşı aday olmuştunuz. Seçim güvenliği konusunda sıkıntılar olmuştu, şimdi yeniden aday oldunuz. Size oy verdiğimde oyumun ne kadar koruncağından nasıl emin olabilirim?' sorusuna şöyle cevap verdi:
"Maç da yapsanız seçim de yapsanız durum değerlendirmesine önce rakipten başlanmaz. Önce kendinizden başlayacaksınız. Biz bu değerlendirmeyi yaptık. Olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar götürdüm, bizzat kendim de takip ettim. Oy veren insanların oyları mutlaka sandıktan çıkması lazım. Demokratik tercihin o sandığa yansıması lazım. 2014’ten sonra tüm seçimlerde bu tartışmalar oldu. Ben ülkesini seven biri olarak gerçekten üzülüyorum. Referandumda ve yerel seçimlerde bize gözlemciler geldi yurtdışından. Biz Asya, Afrika ülkelerine gözlemci gönderen bir ülkeyiz. Bu seferki seçimlerde net sonucu almanın seçimlerden daha önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar artık sandığa gitmeyecek eğer bu seçimde de şaibe olursa. Bu Türk demokrasisi adına çok kötü."
'ÇOK İYİ TEDBİR ALDIK'
Yavaş, çok iyi tedbir aldıklarını belirterek "Umarım yanılmayız. Millet İttifakı'nda iki parti var. İki parti de tam olarak bütün üyelerini koydu. İlçe sonuçlarında çok büyük sorunlar çıkmıyor, büyük kentlerde bu kargaşa daha fazla oluyor. 2 bin 100 tane okul var. Bu 2 bin 100 okula, 2 bin 100 tane avukat ve gönüllü görevli koyduk. Dijital olarak da 4 tane farklı uygulama var çalışacak. Bunların çalışacağını umuyoruz. İşin gerçeği o 2 bin 100 tane okuldan gelecek ıslak imzanın bir kaç saat içerisinde bir merkezde toplandığı zaman seçim güvenliği konusunda hiçbir tereddüt olmayacaktır" dedi.
'AMBULANSLAR HASTANEYE ULAŞAMAYACAK'
Yavaş, şehir hastahanelerinin konumları için zamanında gereken uyarıları yaptıklarını ifade ederek "Bu şehir hastaneleri yapılırken hükümet kararı olduğu için bir şey yapamadık ama ben karşı çıkmıştım yerine. Çünkü buradaki trafik zaten tıkanıyor. Buraya şehir hastanesi yapmak kadar büyük bir hata olamaz. Biz 2014 yılında bunu monoray sistemi ile Hacettepe ve ODTÜ’den geçecek şekilde düzenlemiştik, yapmadılar. Şimdi Eskişehir yolu üzerinden nasıl çalışacak bilmiyorum. Yarın hastaneler tam açıldığı zaman o köprüye çıkmak isteyen araçlar Armada'ya kadar geri tepilecek. '800 milyonluk yol yapıyoruz' diye övündüler. Siz o hastaneleri oraya yapmasanız 800 milyonluk yol yapmanıza gerek kalmayacak. İnşallah ben hatalı çıkarım. O ambulanslar o hastaneye ulaşamayacak arkadaşlar, hastanelerin tamamı geldiği zaman. Bu nasıl görülmez, nasıl hesaplanmaz bilmiyorum. Tabii ki biz çözmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
'ANKARAGÜCÜ’NÜ DESTEKLEYECEĞİZ'
Ankaragücü'nün siyasete alet edildiğini ifade eden öğrencilere Yavaş şu sözlerle karşılık verdi: "Ankaragücü'nü destekleyeceğiz tabii ki, bu konuyu popülist bir söylem olarak söylemiyorum. 'Ankara’da bizim mazimiz' diyebileceğimiz bir Ankaragücümüz var yüzyılı aşmış. Bunun bir tarihi hazine olarak korunması lazım. Benim iki tane kızım var, biri yurtdışında biri de avukatlık yapıyor. Öyle kulüp başkanlığına falan tav değiller. Öyle bir niyetleri yok."
'BUNLAR BİTİŞİN, TÜKENİŞİN GÖSTERGESİ'
Yavaş, afişlerde parti logosu kullanmadığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP ile ittifak yaptıkları yönündeki eleştirilerini hatırlatan öğrenciye şöyle yanıt verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı kimdir bilmiyorum ama onu zor duruma sokuyor. Özhaseki’nin hiçbir afişinde logosu yok, biri gidip ikaz etsin onu. Seçimlere son 30 gün kala başlanıyor logoya. Logo olmaması kanuni zorunluluk. Kim ne anlattı bilmiyorum Cumhurbaşkanı’na ama en son bizim açıklamamızı Sözcü manşetten verdi. HDP ile ittifak yaptığımız yok. Artık anketlerde aranın açıldığını ben oradan anlıyorum, çamur atmaya başlıyorlar insanlara. Ben ilk aday olduğum zaman Ahmet Türk açıklama yaptı; 'Biz Mansur Yavaş’a asla oy vermeyiz' diye, bu ortada. Bizim bulunduğumuz yere ne PKK, ne başka bir örgüt yaklaşamaz, bizim geçmişimiz var. Bizim siyasi görüşümüz belli. Rest çektim, 'Bizim bulunduğumuz yere onlar gelemez' diye, cevap HDP’lilerden geldi, 'Biz Özhaseki’ye çatıyoruz sana ne oluyor?' diye. Bunlar bitişin, tükenişin göstergesi. Varsa projeniz söylersiniz."
'GÖKÇEK ARTIK BİR SEÇMEN'
Yavaş, soru üzerine Melih Göçek ile ilgili de "Gökçek artık bir seçmen, bir oyu var. Ben o oya da talibim" dedi.
Yavaş, "Pankartlarınız bazen sökülüyor" diyen öğrenciye ise "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı bir açıklama yaptı, 'Belediye imkanlarını kullanmak kul hakkına girer' diye. Ben de aynen katılıyorum. Bugün Nallıhan'a otobüs kaldırılıyor ve belediye personelinin tümü izinli sayılıyor. Kul hakkıdır. Onların izinli sayılıyor olması sizlere verilecek hizmetin az verilmesi demektir. O kadar paraya yazık günahtır. Onların hepsi yırtılıp gidecek. Ben yapamam bunu, zaten bizim o kadar paramız da yok" diye cevap verdi.

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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