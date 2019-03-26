HABER

Mansur Yavaş: Anketleri görünce kirli siyaset Ankara'ya girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, an az yüzde 10 farkla seçimi kazanacaklarını, anketlerin bunu işaret ettiğini savunarak, "Bunu görünce elbette Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan kirli siyaset Ankara'ya girdi.

'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, an az yüzde 10 farkla seçimi kazanacaklarını, anketlerin bunu işaret ettiğini savunarak, "Bunu görünce elbette Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan kirli siyaset Ankara'ya girdi. Bir Müslüman'ın bir Müslüman'a yapmayacağı hakaretler, iftiralar atılmaya başlandı" dedi.

Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Evren ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş'a; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de eşlik etti. Otobüs üzerinden, kalabalığa hitap eden Yavaş, seçimde destek beklediğini söyledi. En az yüzde 10 farkla seçimi kazanacaklarını, anketlerin bunu işaret ettiğini savunan Yavaş, "Bunu görünce elbette Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan kirli siyaset Ankara'ya girdi. Bir Müslüman'ın bir Müslüman'a yapmayacağı hakaretler, iftiralar atılmaya başlandı. Benimle ilgili vergi dairesinden gelmiş bir tane tebligat yoktur. Bir tek açıklama, belge istenmemişken televizyonlara bakıyoruz 'vergi kaçakçısı' ilan ediliyoruz. Siz biliyorsunuz, o yandaş ihale alanların birçoğunun 300 milyon, 500 milyon gibi vergi borçları silindi. Önce bir onlara bakın. Bir koltuk değişmesin, diye bir dindaş, bir Müslüman'a nasıl bu iftiraları atar?" diye konuştu.

KORAY AYDIN: ÖZÜR DİLEMEZSEN ÜLKÜCÜLERDEN OY ALAMAYACAKSIN
İYİ Parti'li Koray Aydın ise konuşmasında, mitinge katılanlara teşekkür etti. AK Parti'li Mehmet Özhaseki'yi yakından tanıdıklarını kaydeden Aydın, Özhaseki'nin kendilerine yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "Bu ağır hakaret karşısında çıkıp, özür dilemezsen bir tane bile ülkücüden oy alamayacaksın" dedi.

Görüntü dökümü

-Yavaş'ın açıklaması

-Detaylar

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) -

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Beyin kanamasından ölen gazi polis, toprağa verildiBeyin kanamasından ölen gazi polis, toprağa verildi
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan geçtiRus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Son dakika! Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Sivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.