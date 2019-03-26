HABER

Mansur Yavaş: Anketleri görünce kirli siyaset Ankara'ya girdi (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 18:07 | Son Güncelleme

'BUGÜNE KADAR KARAKOLA GİTMEDİM' Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar'da miting düzenledi.

Mansur Yavaş: Anketleri görünce kirli siyaset Ankara'ya girdi (2)

'BUGÜNE KADAR KARAKOLA GİTMEDİM'
Mansur Yavaş, Şereflikoçhisar'da miting düzenledi. Otobüs üzerinden, kalabalığa hitap eden Yavaş, "Şimdi de tutturmuşlar, 'seçilse bile görev yapamaz'. Bu memlekette anayasa var, hukuk var. Daha bugüne kadar hayatımda karakola gitmiş ifade vermiş bir insan değilim. 'Vergi kaçakçısı' diyor, devlet elinizde daha bugüne kadar maliye benden bir tek bir şey sormuş değil. Allah'a şükür ne bir kuruş vergi kaçırmışlığımız var, ne bir şey var. 'Seçimden sonra görev yapabilir mi?' Eğer hukuk varsa yapacağım. Hem de nasıl yapacağımı göreceksiniz. Ankara'yı, hepinizin mutlu olacağı bir şekilde idare edeceğiz" dedi.
AK Parti'li seçmenlere seslenen Yavaş, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Arkalarında durmayınız bunların. Değişecek kardeşim o koltuk değişecek. Bu Ankaralı kardeşiniz o koltuğa oturacak, seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Böyle bir şey var mı?" diye konuştu.
'ANKARA’DA SONUÇ BELLİ, FARK İSTİYORUZ'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da yaşananları herkesin gördüğünü söyleyerek, "Bu haksızlığa, bu eşitsizliğe karşı bu Pazar günü ne olur bir ses çıkartalım bu sefer. Ankara'da sonuç belli de biz fark istiyoruz. Tavşan aday çıkarttılar, mavi renge boyadılar, Ankara’ya astılar. Genel Başkanlara sataşıyor, birini hapse atacakmış, birini de idam edecekmiş. Adliyenin kapısından sadece avukat olarak geçmiş Mansur Başkan’a demedikleri kalmadı. Ellerine ayaklarına bulaştı o kara. Pazar günü bunun hesabını sorma günüdür" dedi.
'SEÇİMDEN SONRA CUMHURBAŞKANI ONU FALAKAYA YATIRACAK'
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise Özhaseki'yi eleştirerek, "Senin zorun ne Ankaralı ile ne istiyorsun Ankaralıdan? Ankara uzun zamandan beri kendi havasını koklayan, kendi kültürünü yaşayan, kendi değerlerini bilen başkan seçmek istiyor. Sen bunu Ankaralılara çok mu görüyorsun? Büyükşehir başkanlığı koltuğuna da Mansur Yavaş kardeşimizi hep beraber oturtacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Mansur Yavaş: Anketleri görünce kirli siyaset Ankara'ya girdi (2)Mansur Yavaş: Anketleri görünce kirli siyaset Ankara'ya girdi (2)Mansur Yavaş: Anketleri görünce kirli siyaset Ankara'ya girdi (2)Mansur Yavaş: Anketleri görünce kirli siyaset Ankara'ya girdi (2)

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Başkan Revi, Bakan Soylu ve AK Parti’lilerle ilgili seviyesiz paylaşımlara tepki gösterdiBaşkan Revi, Bakan Soylu ve AK Parti’lilerle ilgili seviyesiz paylaşımlara tepki gösterdi
Bağımsız adaydan davul-zurnalı mitingBağımsız adaydan davul-zurnalı miting

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.