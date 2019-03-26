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Mansur Yavaş, BBP'li adayı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

Mansur Yavaş, BBP'li adayı ziyaret etti Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölbaşı Belediye Başkan adayı Serkan Yüksek'i ziyaret etti.

Mansur Yavaş, BBP'li adayı ziyaret etti

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölbaşı Belediye Başkan adayı Serkan Yüksek'i ziyaret etti.

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı Belediye Başkan adayı Serkan Yüksek'i seçim bürosunda ziyaret etti. Ziyaret için Mansur Yavaş'a teşekkür eden Serkan Yüksek, Ankara'da kutuplaşmanın olduğunu söyledi. Yüksek, "1 Nisan'da hayırlı olan olacaktır diye düşünüyorum. Sizin bir Ankaralı olmanız, hemşerili olmanız, ülkücü olmanız bizleri rahatlatıyor" dedi.

'KİRLİ SİYASETİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ'
Mansur Yavaş, desteği nedeniyle BBP'li Serkan Yüksek'e teşekkür etti. Önemli olanın haksızlık karşısında susmamak olduğunu vurgulayan yavaş, şunları söyledi:
"Orantısız bir güç karşısında, iktidarın peşinen suçlu ilan etmesiyle mücadele ediyoruz. Kaldı ki bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine de yapılmıştı. Hatta Özhaseki'ye de benzer suçlamalar yapılmıştı. Bunları yaşamış insanların bunları bize yapmamaları gerekiyor. İnşallah bu kirli siyaseti Ankara'da birleşip hep birlikte sandığa gömeceğiz. Demokratik verilecek en büyük cevap budur."

Görüntü dökümü

-Ziyaretten genel ve detaylar

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-

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