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Mansur Yavaş: Belediye başkanı kente değer katmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Belediye başkanı yaşadığı kente değer katmalı, yaşam kalitesini yükseltmelidir.

Mansur Yavaş: Belediye başkanı kente değer katmalı

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Belediye başkanı yaşadığı kente değer katmalı, yaşam kalitesini yükseltmelidir. Günlük rutin işlerden uzaklaşıp, ortaya bir vizyon koyması gerekiyor" dedi.
Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Mansur Yavaş, belediye başkanının vizyonu olması gerektiğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın izne çıkarıldığını savunan Mansur Yavaş, "Ama suyumuz akıyor, belediyenin rutin bütün işleri devam ediyor. Böyle bakarsanız, belediye başkanına ihtiyaç yok. O yüzden önemli olan belediye başkanının vizyonu. Belediye başkanı yaşadığı kente değer katmalı, yaşam kalitesini yükseltmelidir. Günlük rutin işlerden uzaklaşıp ortaya bir vizyon koyması gerekiyor" dedi.
'ANKARA’NIN SORUNLARI HİÇ DEĞİŞMEDİ'
Mansur Yavaş, aday olduğu gün anket yaptırarak Ankaralının beklentisini sorduğunu ifade etti. 2009 ve 2014'de aday olduğunu hatırlatan Yavaş, "Ancak sorunlar hiç değişmemiş. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ankara'da kriz var. Ankara'nın ekonomisini ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bakın mesela Beypazarı'nda turizm geliri sıfır liraydı, bizden sonra o zamanın parasıyla turizm geliri 20 milyon liraya ulaşmıştı. Biz de birinci olarak Ankara'nın ekonomik kalkınma projelerini yaptık" diye konuştu.
'ANKARA’NIN EKONOMİSİ ÜRETİM İLE KALKINACAK'
Seçildikleri takdirde ilk olarak fuar alanını tamamlayacaklarını kaydeden Mansur Yavaş, şöyle konuştu:
"Orada birçok insan istihdam edilecek. Yine aynı şekilde orada çok sayıda otel yapılması gerekiyor. Orada da istihdam oluşacak. Daha çok üretim yapılacak. Termal sağlık turizmi yaptıracağız. Kongre ve İpek Yolu turizmi yaptıracağız. Gerede suyunun devreye girmesiyle birlikte Kızılırmak suyu boşa çıktı. Kızılırmak'a harcanan paranın boşa gitmemesi için Gölbaşı ve Bala arasında sulu tarım yaptıracağız. Köylerdeki hayatı desteklememiz gerekiyor. Belediye köylerdeki sulardan hiç emeği olmadığı halde su abonesi yaparak para alıyor. Biz bu fiyatları 2-3 kuruş gibi sembolik fiyatlara düşüreceğiz. Güneş enerjisi sistemi ile köylülerimizden elektrik parası almayacağız. Tek şartımız var üretim. Ankara’nın ekonomisi üretim ile kalkınacak."
SEVAL TÜRKEŞ'E ZİYARET
Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'i evinde ziyaret etti. Ziyarette Seval Türkeş, Mansur Yavaş'a başarı dileğinde bulundu.

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Mansur Yavaş: Belediye başkanı kente değer katmalıMansur Yavaş: Belediye başkanı kente değer katmalıMansur Yavaş: Belediye başkanı kente değer katmalıMansur Yavaş: Belediye başkanı kente değer katmalı

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