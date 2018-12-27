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Mansur Yavaş: Belediye başkanının başka parti başkanını eleştirme hakkı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 16:22 | Son Güncelleme

Mansur Yavaş: Belediye başkanının başka parti başkanını eleştirme hakkı yok CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Herkese eşit hizmet edeceğiz.

Mansur Yavaş: Belediye başkanının başka parti başkanını eleştirme hakkı yok

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Herkese eşit hizmet edeceğiz. Bir belediye başkanının bir başka siyasi partinin genel başkanını eleştirmek, başka partiye oy verenlere hizmet vermemek gibi bir yetkisi yoktur" dedi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, Çankaya'da belediye tarafından yaptırılan Ataparkı'nın açılışına katıldı. Yavaş, daha sonra Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Uysal ve Yavaş, ortak açıklama yaptı. DP Lideri Uysal, "Mansur Yavaş başkana hasbi duygularla başarılar diliyorum. Sadece kazanıp kaybetmek meselesi değil. Geçmişte gasbedilmiş bir hakkı ortadadır. Bu yüzden önümüzdeki süreçte kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Mansur Yavaş da aday çıkartmamaları durumunda Uysal'dan destek talebinde bulunduğunu belirterek, "Kendi kurulları ile görüştükten sonra bir destek açıklaması yapar ve seçimde beni desteklerse çok çok memnun olacağım" diye konuştu.

'BEKA İLE ALAKASI YOK'
Millet İttifakı'nın birlikte çalıştığı tüm siyasi parti genel başkanlarına ve genel merkezlerine nezaket ziyaretinde bulunacağını kaydeden Yavaş, "Belediye başkanlığı seçimlerinde partinin önemi yok. Bir şehrin belediye başkanı senden olsa ne olur, başkasından olsa ne olur? Bunun beka ile uzaktan yakından hiçbir alakası yok" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANININ BAŞKA PARTİYİ ELEŞTİRME HAKKI YOK'
Ankara'yı başkent kimliğine layık bir şekilde yöneteceklerini belirten Mansur Yavaş, şöyle konuştu:
"İçinde yaşayanların hem temiz hem ucuz hem de kaliteli hizmet aldıkları bir Ankara vadediyoruz. Yaşamaktan mutlu oldukları bir Ankara vadediyoruz. Herkese eşit hizmet vereceğiz. Başka partiye oy verenleri eleştirmek gibi bir tutumda bulunmayacağız. Otobüste gezen insanların, parkta gezen insanların partisi olmaz. Herkese eşit hizmet edeceğiz. Bir belediye başkanın bir başka siyasi partinin genel başkanını eleştirmek, başka partiye oy verenlere hizmet vermemek gibi bir yetkisi yoktur. Bunların demokraside yeri de yoktur. Ankara bir belediye başkanı seçecek. Ankaralı kendisini kim iyi idare edecekse kim kendisine mutluluk verecekse onu seçecek."

'ANKARA RAHAT EDECEK'
Ankara'da bir seçim yapılacağını ifade eden Yavaş, "Sonuç itibari ile Ankara'da bir belediye başkanı değişecektir. Hükümeti etkileyen hiçbir şey yoktur. Eğer değişirse Ankaralı rahat edecek" dedi.

Görüntü dökümü

-Ziyaretten genel ve detaylar

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)

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