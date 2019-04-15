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Mansur Yavaş Belediye Meclisini 3. kez topladı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 22:39 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 3.

Mansur Yavaş Belediye Meclisini 3. kez topladı 

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 3. toplantısında, belediye, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinin 2018 yılı faaliyet raporları görüşülerek oylandı.
Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş Başkanlığı'nda 3. kez toplandı. Dün yapılan ikinci toplantı tutanağının oy birliğiyle kabul edildiği oturumda, 2018 yılı faaliyet raporlarının görüşülmesine başlandı. Yasa gereği Yavaş'ın koltuğunu devrettiği Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, konuşma talep eden meclis üyelerine söz hakkı verdi. Bu kapsamda söz alan AK Parti'den Meral Bozoğlu, CHP'den Haydar Demir, İYİ Parti'den Adnan Beker, MHP'den Fikret Karadavut önceki dönem görev yapan belediye başkanları Melih Gökçek, Mustafa Tuna ve belediye personeline teşekkür etti. Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Mehmet Emin Ayaz da Ankara'ya daha iyi hizmet edilmesi için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Altındağ Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Sinan Burhan da Mansur Yavaş'ın seçim çalışmaları kapsamında emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorununu çözeceğini vadettiğini hatırlatarak, "EYT'lilerin sorunlarını çözecek misiniz? 700 bin EYT'li sorunlarını çözmenizi bekliyor. Biz meclis üyelerine, 'Sayın Mansur Yavaş bizim sorunlarımızı ne zaman çözecek?' diye soruyorlar. Bize bu soruyu soranlara ne cevap verelim?" ifadelerini kullandı. Daha sonra yapılan oylamada faaliyet raporları, oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından başkanlık divanına geçen Yavaş, önceki belediye başkanları adına teşekkürleri kabul etti.

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Mansur Yavaş Belediye Meclisini 3. kez topladı Mansur Yavaş Belediye Meclisini 3. kez topladı Mansur Yavaş Belediye Meclisini 3. kez topladı Mansur Yavaş Belediye Meclisini 3. kez topladı

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