Mansur Yavaş: Belediyemizde en düşük maaş 3100 TL olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından belediye çalışanlarının maaşına ilişkin açıklama yaptı.

2021 yılı itibarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdiklerini açıklayan diyen Mansur Yavaş şunları ifade etti:

"Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik.Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

