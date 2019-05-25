Mansur Yavaş Belediyenin toplam borcu 9,5 milyar lira -1

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediyemizin toplam borcu 9,5 milyar lira. EGO, ASKİ ve şirketlerin toplam borçları bunlar. Sadece şirketlerin borcu 1 milyar liraya yakın; ama ben asla 'bir enkaz devraldım' diye şikayet etmedim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın Mogan Tesisleri'nde düzenlediği iftarda Mansur Yavaş, kentteki gazetelerin temsilcileri ve muhabirlerle bir araya geldi. Göreve başladığı günden bu yana uygulamaya soktuğu projeler ile hayata geçirmeyi planladığı projeleri detaylarıyla anlatan Başkan Yavaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcunun 9,5 milyar lira olduğunu ifade ederek, "EGO, ASKİ ve şirketlerin toplam borçları 9,5 milyar lira. Sadece şirketlerin borcu 1 milyar liraya yakın; ama ben asla 'bir enkaz devraldım' diye şikayet etmedim" dedi.

TASARRUF TEDBİRLERİ

Büyükşehir Belediyesi’nde tasarruf uygulaması başlattığını ve en kısa sürede de bunu yaygınlaştıracağını belirten Yavaş, devreye sokacağı tasarruf önlemlerini şöyle sıraladı: "Bundan sonra tüm otopark ve billboardları belediye işletecek. Hafriyat gelirleriyle birlikte tasarruf etmeye başlayınca daha da rahatlayacağımıza inanıyorum. Gereksiz makam araçlarını kaldırıyoruz. Kiralık olanları da iade ediyoruz. Zabıta, itfaiye ve bir de görevli polis haricinde benim makam aracım dahil hiçbir belediye aracında 'çakarlı ışık' kalmayacak. Mesela sadece bir yerden 100 bin top çıktı, basketbol ve futbol topları. Bayramda dağıtacağız artık başka çaresi yok" dedi. Büyükşehir Belediyesi birimlerinde uygulamalardaki dengesizliğe de dikkat çeken Yavaş, bazı birimlerde müdüre değil, sekretere araç verildiğini belirtti.