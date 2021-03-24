Mansur Yavaş: Beni görevden aldırtmak istedi, ilk defa burada söylüyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, KRT TV’de Gürkan Hacır’ın moderatörlüğündeki ‘Şimdiki Zaman’ programına konuk oldu.

Yavaş, TOGO Kuleleri yüzünden davalık olduğu Sinan Aygün’ün rüşvet iddiasıyla kendisini görevden aldırtmak istediğini söyledi.

Kendisine tuzak kurulduğunu ifade eden Yavaş “Beni görevden aldırtmak istedi ilk defa burada söylüyorum. Bir tezgah kurdular böyle. Büyükşehir belediyesi bizden rüşvet istiyor deyip bir tezgah kurdular. İnşallah beni böyle söyledi, bana iftira attı diye iddia ederde onla da mahkeme görüşürüz.” diye konuştu.

'EDEMEZSEM TAZMİNATINI VERİRİM'

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın “Sinan Aygün kimle irtibat kurdu? Bu söylediğinize göre bilginiz de var mutlaka” sorusunu cevapsız bırakan Yavaş “İzin verin bunu zamanında açıklayalım. Ben diyorum ki gayet açık konuşuyorum. Versin beni mahkemeye böyle bir niyetim yoktu diye. Ben de ispat edebilirsem ederim edemezsem de kendisine tazminatını veririm. Bu kadar net konuşuyorum” dedi.

İsmail Saymaz’ın, “Bu yasal eyleme geçti mi?” sorusuna Yavaş, “Savcılığa tabi bir dilekçe verdi ama sonra televizyonda ağzıyla itiraf edince olayın balon olduğu ortaya çıktı. Eğer öyle olmasaydı, verdiği dilekçe üzerine Sinan Aygün’den para istediler diye bizleri görevden aldırmak, asıl gayesi oymuş. Bunu da tabii ki bu konuda tanıklık edecek bir sürü insan var, konuşmalar var. Beni mahkemeye verir iftira attılar diye tazminat davası açarsa bende orada ispat hakkımı kullanırım” cevabını verdi.



