Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Bizim olduğumuz yerde ne FETÖ olur ne PKK. Söyleyecek bir şeyleri kalmayınca ancak korkutarak, iftiralarla o koltukları korumaya çalışıyorlar. Ne yaparsanız yapın, Ankaralı kararını verdi" dedi.

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Güdül'de düzenlenen mitinge katıldı. Yavaş'a, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu da eşlik etti. Miting, Çanakkale Şehitleri'nin anılmasıyla başladı. Otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Yavaş, "Ankara'da yönetim değişiyor. Bizler de inşallah sizlere bir beş yıl hizmet etme şansını bulacağız. Gördünüz, dediler ki 'üçlü olsun güçlü olsun'. Ama bakıyoruz Ankara'nın sorunları bitmiyor. Çünkü oyları alıyorlar bir daha gelmiyorlar. Hani bir söz var, 'Uzayan kol bizden olsun' derler. Bunu Doğulular, Karadenizliler yapıyor. Şimdi sıra Ankara'nın çevresinde. Uzayan kol bizden olsun diyor muyuz? Çünkü rakibimiz Güdül'ü hiç görmemiş. Yıllarca siyasetin içinde bulunduğumuz için Güdül'deki hemşerilerimizle tanışıyoruz" dedi.