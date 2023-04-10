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Mansur Yavaş canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı yardımcısı seçildiğimizde çift maaş almayacağız, söz konusu olmaz

10.04.2023 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu birlikte 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' görevini üstlendiklerinde çift maaş almayacaklarının altını çizen Yavaş, "Böyle bir durum söz konusu olmaz." dedi. Çift görev yapma konusuna da değinen Yavaş, "Hiç bir engel olmadığına dair anayasa hukukçularının açıklamaları var." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş canlı yayında açıkladı: Cumhurbaşkanı yardımcısı seçildiğimizde çift maaş almayacağız, söz konusu olmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV'de ekranlarında Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'in sunduğu Başkent Kulisleri programının konuğu oldu. Yavaş programda Öztürk ve Zeyrek'in seçimle ilgili sorularını yanıtladı.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Görevimizin başındayız bazen 1 günlük bazen yarım günlük izin alarak siyasi çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir yandan siyaset yaparken bir yandan belediye işlerini yapacağız. Ankara'yı ihmal etmeyeceğiz.

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"BUNU SÖYLEMEKTEN UTANIYORUM AMA..."

"Bunu söylerken utanıyorum ama 2,5-3 ay önce belediye başkanlarının beğenisiyle ilgili bir anket geldi. Ankara'da yüzde 80, Türkiye çapında yüzde 65 beğeni çıktı. İnsanları ayırmazsanız sokakta rahat gezersiniz. Ben kişisel olarak belediye başkanlığından çok memnunum. Daha önce de 2 defa milletvekilliği teklif edildi ben kabul etmedim."

"BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU OLMAZ"

"Binali Yıldırım'ın da İstanbul'da belediye başkanı seçildiği takdirde aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacağını açıklayanlar kendileri.
Hiç bir engel olmadığına dair anayasa hukukçularının açıklamaları var. Ayrıca Fransa'da bir kaç görevi birden yapan bir sürü yönetici var. Gençlerin beklentiler var onların sesi olacak şekilde çalışacağız. Göreve geldiğimizde belediyelerin yüzde 6'lık payını 9'a çıkartırabiliriz. Yüzde 3 artırıp, o paraylada konut yapma şartı getirilebilir. Sayın İmamoğlu ve benim daha önceden de belediye başkanlığı görevlerimiz var. Bu tecrübeleri de yansıtacağız. Tabi ki çift maaş almayacağız. Böyle bir durum söz konusu olmaz. "

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