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Mansur Yavaş canlı yayında açıklamalar yapıyor

10.04.2023 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Mansur Yavaş canlı yayında açıklamalar yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü TV'de ekranlarında Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'in sunduğu Başkent Kulisleri programının konuğu oldu. Yavaş programda Öztürk ve Zeyrek'in seçimle ilgili sorularını yanıtlıyor.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Görevimizin başındayız bazen 1 günlük bazen yarım günlük izin alarak siyasi çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ankara'yı ihmal etmeyeceğiz.
Bunu söylerken utanıyorum ama 2,5-3 ay önce belediye başkanlarının beğenisiyle ilgili bir anket geldi. Ankara'da yüzde 80, Türkiye çapında yüzde 65 beğeni çıktı. İnsanları ayırmazsanız sokakta rahat gezersiniz. Ben kişisel olarak belediye başkanlığından çok memnunum. Daha önce de 2 defa milletvekilliği teklif edildi ben kabul etmedim.


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Mansur Yavaş

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