Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? İddialara sert yanıt

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda yapacağı konuşmada kendisine son bir saat kala haber verilmesine sitem etti. Yavaş'ın Tüzük Kurultayı'ndaki tepkisinin ardından CHP'den ayrılacağı iddia edildi.

"CHP İLE KÖPRÜLERİ ATTI"

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin ise Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği yönünde bir yazı yazdı. Şahin yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Henüz resmen değil ama fiilen CHP ile köprüleri attı Mansur Yavaş. Ankara kulislerinde Yavaş’ın 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP’den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia ediliyor.

"İFTİRA-TEZGAH VE YALANLA UĞRAŞACAK VAKTİM YOK"

Mansur Yavaş Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, "İftira- tezgah ve yalanla uğraşacak vaktim yok" diyerek CHP ile köprüleri attığı iddialarını yalanladı.