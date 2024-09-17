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  4. Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? İddialara sert yanıt

Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? İddialara sert yanıt

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
17.09.2024 23:17
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Milliyet yazarı Zafer Şahin, Mansur Yavaş'ın CHP ile köprüleri attığına dair bir yazı yazdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın CHP'den ayrılarak 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağını iddialarını yazan Şahin'e, Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. İşte o yanıt...

Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? İddialara sert yanıt

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda yapacağı konuşmada kendisine son bir saat kala haber verilmesine sitem etti. Yavaş'ın Tüzük Kurultayı'ndaki tepkisinin ardından CHP'den ayrılacağı iddia edildi.

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"CHP İLE KÖPRÜLERİ ATTI"

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin ise Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği yönünde bir yazı yazdı. Şahin yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Henüz resmen değil ama fiilen CHP ile köprüleri attı Mansur Yavaş. Ankara kulislerinde Yavaş’ın 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP’den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia ediliyor.

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"İFTİRA-TEZGAH VE YALANLA UĞRAŞACAK VAKTİM YOK"

Mansur Yavaş Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, "İftira- tezgah ve yalanla uğraşacak vaktim yok" diyerek CHP ile köprüleri attığı iddialarını yalanladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara
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