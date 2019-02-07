HABER

Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Partili kadınlarla bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Adayı Mansur Yavaş, CHP genel merkezinde, eşi Nursen Yavaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen, 'Kadın Birlik ve Dayanışma Toplantısı'na katıldı.

Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Partili kadınlarla bir araya geldi

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Adayı Mansur Yavaş, CHP genel merkezinde, eşi Nursen Yavaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen, 'Kadın Birlik ve Dayanışma Toplantısı'na katıldı.
CHP ve İYİ Parti Kadın Kolları üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Mansur Yavaş, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde kadınların çok önemli olacağını söyledi. Yavaş, "Ankara'da başarıya ulaşmamızın bir tek şartı var, o da siz değerli hanımefendilerin bu işe el atmasıdır. Siz el atmazsınız biz beceremeyiz. Nasıl ev halini siz olmadan yapamıyorsak, bu seçimi de siz olmadan yapamayız; çünkü toplumumuzun yüzde 50'si kadın. Bizim de bu seçimi başarmak için gerçekten sizlere çok büyük ihtiyacımız var. Görmediğimizi göreceksiniz, ulaşamadığımıza sizler ulaşacaksınız. Bizim projelerimizi sizler anlatacaksınız. Çünkü anlatıp da ikna ettiğiniz insanlar sayesinde seçimi kazandığımız zaman sizlerden daha çok onların hayatına dokunmuş olacağız. Onları da mutlu etmiş olacağız. Bunun için de bunu başarmanın tek yolu tek vücut olup hep birlikte daha fazla çalışmak'' dedi.
'PROJELERİMİZİ KENDİMİZ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'
Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'nin, ''Sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var'' sözünün hatırlatılması üzerine, "Ben bu cümleyi sorunlu buldum. Cumhurbaşkanlığı gibi saygın bir makama böyle ağalık falan denmez; çünkü lugatı açıp 'ağa' kelimesine baktığınızda çok değişik anlamları var. 18 yıldır aynı partiden belediye başkanı var. 'Neden bu metrolar şimdiye kadar yapılmadı?' diye sormak lazım. Siz önce toplu taşımaya inanacaksınız ki bunları gerçekleştireceksiniz. Elbette yasal mevzuattan dolayı gerekirse herkesle görüşürüz ama tabii ki kendi projelerimizi kendimiz gerçekleştireceğiz. Ben ilk defa vaat vermiyorum. 2009'da da 2014'te de toplu taşımayla ilgili bütün projelerimi ve kaynaklarımı açıkladım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Partili kadınlarla bir araya geldiMansur Yavaş, CHP ve İYİ Partili kadınlarla bir araya geldi

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Akdağ: HDP, bu illet ve zillet ittifakını desteklemektedirAkdağ: HDP, bu illet ve zillet ittifakını desteklemektedir
Millet İttifakı Giresun’da çatlak verdiMillet İttifakı Giresun’da çatlak verdi

En Çok Okunan Haberler

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Behçet Saatcı partisinden istifa etti!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Cumhurbaşkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Mehmet Özhaseki, CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.