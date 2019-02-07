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Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Partili kadınlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 17:41 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Adayı Mansur Yavaş, CHP genel merkezinde, eşi Nursen Yavaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen, 'Kadın Birlik ve Dayanışma Toplantısı'na katıldı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Adayı Mansur Yavaş, CHP genel merkezinde, eşi Nursen Yavaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen, 'Kadın Birlik ve Dayanışma Toplantısı'na katıldı.

CHP ve İYİ Parti Kadın Kolları üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Mansur Yavaş, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde kadınların çok önemli olacağını söyledi. Yavaş, "Ankara'da başarıya ulaşmamızın bir tek şartı var, o da siz değerli hanımefendilerin bu işe el atmasıdır. Siz el atmazsınız biz beceremeyiz. Nasıl ev halini siz olmadan yapamıyorsak, bu seçimi de siz olmadan yapamayız; çünkü toplumumuzun yüzde 50'si kadın. Bizim de bu seçimi başarmak için gerçekten sizlere çok büyük ihtiyacımız var. Görmediğimizi göreceksiniz, ulaşamadığımıza sizler ulaşacaksınız. Bizim projelerimizi sizler anlatacaksınız. Çünkü anlatıp da ikna ettiğiniz insanlar sayesinde seçimi kazandığımız zaman sizlerden daha çok onların hayatına dokunmuş olacağız. Onları da mutlu etmiş olacağız. Bunun için de bunu başarmanın tek yolu tek vücut olup hep birlikte daha fazla çalışmak'' dedi.

'PROJELERİMİZİ KENDİMİZ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'
Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'nin, ''Sırtımızı yaslayacağımız bir ağa var'' sözünün hatırlatılması üzerine, "Ben bu cümleyi sorunlu buldum. Cumhurbaşkanlığı gibi saygın bir makama böyle ağalık falan denmez; çünkü lugatı açıp 'ağa' kelimesine baktığınızda çok değişik anlamları var. 18 yıldır aynı partiden belediye başkanı var. 'Neden bu metrolar şimdiye kadar yapılmadı?' diye sormak lazım. Siz önce toplu taşımaya inanacaksınız ki bunları gerçekleştireceksiniz. Elbette yasal mevzuattan dolayı gerekirse herkesle görüşürüz ama tabii ki kendi projelerimizi kendimiz gerçekleştireceğiz. Ben ilk defa vaat vermiyorum. 2009'da da 2014'te de toplu taşımayla ilgili bütün projelerimi ve kaynaklarımı açıkladım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
- Mansur Yavaş'ın konuşmas
-Çıkışta gazetecilerle soru cevap
-Salondan detaylar
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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