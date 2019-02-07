Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Partili kadınlarla bir araya geldi

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Adayı Mansur Yavaş, CHP genel merkezinde, eşi Nursen Yavaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen, 'Kadın Birlik ve Dayanışma Toplantısı'na katıldı.

CHP ve İYİ Parti Kadın Kolları üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Mansur Yavaş, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde kadınların çok önemli olacağını söyledi. Yavaş, "Ankara'da başarıya ulaşmamızın bir tek şartı var, o da siz değerli hanımefendilerin bu işe el atmasıdır. Siz el atmazsınız biz beceremeyiz. Nasıl ev halini siz olmadan yapamıyorsak, bu seçimi de siz olmadan yapamayız; çünkü toplumumuzun yüzde 50'si kadın. Bizim de bu seçimi başarmak için gerçekten sizlere çok büyük ihtiyacımız var. Görmediğimizi göreceksiniz, ulaşamadığımıza sizler ulaşacaksınız. Bizim projelerimizi sizler anlatacaksınız. Çünkü anlatıp da ikna ettiğiniz insanlar sayesinde seçimi kazandığımız zaman sizlerden daha çok onların hayatına dokunmuş olacağız. Onları da mutlu etmiş olacağız. Bunun için de bunu başarmanın tek yolu tek vücut olup hep birlikte daha fazla çalışmak'' dedi.