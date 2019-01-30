HABER

Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Gençlik Kolları üyeleriyle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 07:57 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Yavaş, “Gençliğin sorunlarını gençlerle beraber çözeceğiz" dedi.
CHP ve İYİ Parti’nin 31 Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ortak adayı olan Mansur Yavaş, partilerin gençleriyle bir araya geldi. Görüşmede, CHP Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Deniz Bozkurt, İYİ Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Onur Hondoroğlu ve gençlik kollarının üyeleri yer aldı.
Gençlerle uzun süre sohbet eden Yavaş, Ankara’ya dair görüş ve önerileri dinledi. Buluşmada gençler, Ankara’da tespit ettikleri sorunları, gençlerin beklentilerini ve sorunların çözümüne yönelik önerilerini Yavaş’a aktardı. Bozkurt, Hondoroğlu ve gençlik kolları üyeleri, Mansur Yavaş’a başarılar dileyerek, seçim süresince ve sonrasında “tek vücut” yanında olacaklarını ifade etti.
Yavaş ise, gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu kentin gecesini gündüzünü onlar biliyor. Sorunların, eksikliklerin farkındalar. Ankara’yı 24 saat yaşayan bir şehir haline getirirken, onların desteği bizim en büyük yardımcımız olacak” ifadelerini kullandı.
Spordan kültür-sanata, bilimden teknolojiye her konuda gençlerin donanımlı olduğunu hatırlatan Yavaş, şunları kaydetti:
“Gelişen dünyanın en önemli parçaları olan bu konularda, desteği gençlerden alacağız. ‘Merkezden gençlerin sorunları için bir şeyler yapacağım’ demek yerine, onların da içinde bulunduğu bir yönetim anlayışı oluşturacağız. Gençliğin sorunlarını gençlerle beraber çözeceğiz.”

PARTNERMetrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'Metrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.