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Mansur Yavaş çıkışı gündem olmuştu! Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e çağrı

28.04.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Özdağ yaptığı açıklamada "Eğer Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmamasında direnirse biz Zafer Partisi olarak Sayın Akşener'i ve İYİ Parti'yi bu ittifaktan ayrılmaya ve bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı desteklemeye çağıracağız ve çağırıyoruz" dedi.

Mansur Yavaş çıkışı gündem olmuştu! Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e çağrı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıkışı ile gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Özdağ yaptığı açıklamada "Eğer Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmamasında direnirse biz Zafer Partisi olarak Sayın Akşener'i ve İYİ Parti'yi bu ittifaktan ayrılmaya ve bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı desteklemeye çağıracağız ve çağırıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Katıldığı bir programda seçimlerle ilgili konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş çıkışıyla ilgili yeni bir açıklamada bulunarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu.

İşte Özdağ'ın açıklamasında satır başları:

"ERDOĞAN'A CAN SUYU VERMEYİN"

"Kemal Bey'e bir çağrıda bulunmuştum; Türkiye'ye bu kötülüğü yapmayın diye. Mansur Yavaş dışında bir adayın çıkarılması noktasında. Özellikle siz aday çıkıp Erdoğan'a can suyu vermedin diye.

AKŞENER'E ÇAĞRI

Şimdi birazcık daha somutlaştırmak istiyorum. Eğer Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmamasında direnirse biz Zafer Partisi olarak Sayın Akşener'i ve İYİ Parti'yi bu ittifaktan ayrılmaya ve bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı desteklemeye çağıracağız ve çağırıyoruz.

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"KAYBEDECEK BİR ADAYA OY VERMEYE SEVK ETMEKTENSE..."

Birçok parti Mansur Yavaş'ı desteklemeye hazır. Bu partilerle bu görüşmeleri de yaptık ve sayıları da az değil bu partilerin. Eğer CHP, Kılıçdaroğlu'nda ısrar ederse ben İYİ Parti'nin tabanının da Mansur Yavaş'ı arzu ettiğini biliyorum. İYİ Parti'nin vatansever tabanının da kaybedecek bir adaya oy vermeye sevk etmektense kazanacak aday Mansur Yavaş'a oy vermeyi tercih edecektir.

"AKŞENER BU TARİHİ VAZİFEYİ YAPMALI"

Burada Meral Akşener'in karşı karşıya olduğu tarihi bir vazife vardır. Bu tarihi vazifeyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Ya masada oturtsun da kabul ettirsin ya da gelsin Zafer Partisi ile Mansur Yavaş'ı desteklesin."

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