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  4. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kararını verdi

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kararını verdi

09.08.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olurken, adaylık için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kararını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiği iddia edildi.

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kararını verdi

Gelecek seçimlerle ilgili Ankara kulislerindeki hareketlilik giderek artıyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU İSTEKLİ

"Kılıçdaroğlu'nun erken seçim ve İmamoğlu hamlesi" başlığıyla yayımlanan yazısında Selvi; CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için istekli olduğunu belirtti.

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MANSUR YAVAŞ KARARINI VERDİ

Selvi, adaylık için ismi geçen Mansur Yavaş'ın ise bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istediğini CHP liderine ilettiğini yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Abdulkadir Selvi Kemal Kılıçdaroğlu
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Okuyucu Yorumları 26 yorum
kazanamayacağını biliyor elindeki belediyeden de olmak istememiş
Bence mutlaka ikna edilmeli ve aday olmalı. Ülkemize gerçekten yakışan bir C.Başkanı olacaktır. Hukuk diploması tartışmaya kapalı, lisan bilen ve sakin kişiliği ile güven veren bir insan.
CHP zaten aday göstermezdi çünkü CHP liler muhtaç olduğu için mahsur yavaş a saygı gösteriyor

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