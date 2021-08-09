Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olur mu? Kararını verdi

Gelecek seçimlerle ilgili Ankara kulislerindeki hareketlilik giderek artıyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
"Kılıçdaroğlu'nun erken seçim ve İmamoğlu hamlesi" başlığıyla yayımlanan yazısında Selvi; CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için istekli olduğunu belirtti.
Selvi, adaylık için ismi geçen Mansur Yavaş'ın ise bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istediğini CHP liderine ilettiğini yazdı.
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